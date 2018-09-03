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    Где в России лучше и хуже всего ходят на стадионы


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    Голосов: 19
    03.09.2018 11:30
    Рассказываем в четырех картинках.

    В десятке самых посещаемых российских клубов есть троица из ФНЛ. «Ротор», «Мордовия» и «Нижний Новгород» собирают на своих стадионах не менее 20 тысяч болельщиков в каждом матче. Само собой разумеется, что это эффект как новых стадионов, построенных в Волгограде, Саранске и Нижнем Новгороде, так и матчей чемпионата мира, которые проходили в этих городах.

    При этом все клубы топ-десятки играют на современных футбольных аренах. Самой старой из них является «Локомотив», реконструированный в начале прошлого десятилетия. Остальным стадионам не больше четырех лет.

    Здесь вся десятка команд – из второй лиги. В основном, это вторые команды серьезных клубов РПЛ или ФНЛ, но на первом месте идет «Академия футбола имени В. Понедельника» – она была создана 12 лет назад, но преобразована в футбольный клуб только в прошлом году. В прошлом году она заняла десятое место, сейчас идет в зоне «Юг» третьей с конца.

    Здесь очень разношерстная компания. Половина команд из ПФЛ, четыре – из РПЛ. Вторым идет «Муром» – это последний клуб зоны «Запад», но его маленький стадион регулярно заполняется. У «Краснодара» зачтен один домашний матч против «Спартака».

    Обидно видеть незаполненный стадион у участника еврокубков от России, что уж говорить о его второй команде. «Спартак-Нальчик» во времена выступлений в Премьер-лиге хоть как-то заполнялся, сейчас его арена во время матчей фактически пустует. На «Кубань», которую переименовали в «Урожай», тоже не ходят.

    ***

    Кстати, у Станислава Чудина есть целый телеграм-канал с футбольной инфографикой. Подписывайся и получай всю полезную информацию в четком оформлении!

    Кто спонсирует русские клубы. В одной картинке

    Как забивает лучший бомбардир РФПЛ. Инфографика «Бомбардира»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 4 Голосов: 19
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    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10458

      ivany4 6 сентября 2018, 21:18

      Я не знаю как производился подсчет предложенных графиков, но в РПЛ уже давно существует система подсчета посещаемости клубов.
      Зачем изобретать велосипед в 21 веке???)))
      Проще ознакомится с данными и сделать выводы.
      ПОСЕЩАЕМОСТЬ
      Команда.......................СП...................ОП...................СПД.................СПГ
      Спартак......................37 577...........225 463............35 889.............39 265
      Зенит..........................33 194...........199 167............51 338.............15 050
      Ростов........................25 366...........152 196............30 205.............15 686
      Крылья Советов.......24 289...........145 734............28 309.............16 248
      Урал............................22 760...........136 561............17 974..............32 332
      ЦСКА...........................21 838...........131 028............18 050..............25 625
      Рубин..........................20 140............120 840............21 418..............18 861
      Локомотив.................18 338............110 029............18 636..............18 189
      Краснодар..................18 054............108 325............30 008..............12 077
      Арсенал......................17 287............103 726............13 163...............21 412
      Динамо.......................15 655..............93 931..............6 291...............25 018
      Ахмат..........................15 579..............93 478............11 947................19 211
      Анжи...........................15 279..............91 679..............6 253................17 085
      Оренбург....................14 478...............86 870.............7 053.................18 191
      Енисей........................10 233...............61 401.............6 182.................18 336
      Уфа................................7 999...............47 996.............7 895...................8 206
      СП – Средняя посещаемость,
      ОП – Общая посещаемость,
      СПД – Средняя посещаемость дома,
      СПГ - Средняя посещаемость в гостях

      -1
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 4 сентября 2018, 20:15

      С каких это пор "Ска-Ростов" стал "Академией"?

      0
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      Рейтинг: +14

      Станислав Чудин > geroin161 4 сентября 2018, 20:16

      А он и не стал. Есть СКА Р-н-Д и есть «Академия им. Понедельника» Р-н-Д.

      0
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 4 сентября 2018, 13:04

      На матче Зенит - Спартак (02.09.2018) было около 61.5 тысячи болельщиков, так что информация, указанная на картинках - о вместимости стадиона "Санкт-Петербург" - 56 196, мне кажется не очень-то соответствует действительности, о корректности остальных данных судить не могу, но с таким подходом к размещению информации на сайте, надеяться, что всё верно - грешить излишним оптимизмом:)

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      Рейтинг: +14

      Станислав Чудин > Помпомпом 4 сентября 2018, 19:44

      На всех матчах кроме игры со «Спартаком» была указанная вместимость. Для самого посещаемого матча сезона вместимость была увеличена до 62512 зрителей. Вся актуальная информация есть на канале, заходите и смотрите за результатами оперативно: https://t.me/fmaps. Очевидно, что для подготовки такого материала нужно немало времени и к итоговой подготовке и размещению актуальность некоторых данных уже может потеряться.

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      Рейтинг: +3

      Mironov_111 > Помпомпом 6 сентября 2018, 20:56

      Ты или я болельщик Зенита. Стадион подразумевает функцию увеличения стадиона на 5 к. Об этом везде говорили

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 сентября 2018, 09:43

      нихрена ничего непонятно, лучше бы данные по свежее взяли для РПЛ с 6-ть игр.
      Намешали всё в кучу, дубли, ФНЛ, ПФЛ, РПЛ, новые стадионы с тренировочными полями, как слона и моськой сравнивать.

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      Рейтинг: +14

      Станислав Чудин > FanatSerj 4 сентября 2018, 19:45

      Все актуальные и оперативные данные (в том числе отдельно для каждой из российских лиг, а также европейского футбола) есть на канале: https://t.me/fmaps. Про акутальность данных здесь смотрите мой комментарий выше. Для подготовки и размещению такого объема цифр нужно много времени в течение которого что-то может поменяться.

      0
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      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn 4 сентября 2018, 07:30

      у нас отношение к футболу другое, большинство болельщиков это обычные "глоры" если их команда, достигает высот и пробивается в высшую лигу, сразу посещаемость возрастает, а так их и пряником не заманишь,... посмотрите пример Английской Лиги, там хоть команда 3-го дивизиона, у неё стадион будет практически заполнен..., да, ещё не учитываете географию нашей страны, мне, допустим, для того чтобы приехать в Питер, это целое путешествие надо совершить...

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      Рейтинг: +37

      М.Ройс 3 сентября 2018, 18:06

      К вообще не кто не ходит????

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > М.Ройс 4 сентября 2018, 10:57

      М.Ройс,ахтунг!
      Ви ест ниемец?
      Ви ест учит рюзки язык на ,,бомбардир,,?
      Шайзе,генух хрень песать)))

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 3 сентября 2018, 18:02

      а почему Калининград не отмечен....
      такой красавец пропадает...
      благодаря местному
      тупому начальству.

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      Рейтинг: +14

      Станислав Чудин > alex1951 4 сентября 2018, 19:48

      Средняя посещаемость калининградской «Балтики» в этом сезоне составляет 9980 зрителей. Это 4-е место в ФНЛ и 15-е во всей России. А с менеджментом там действительно всё не очень хорошо, это правда.

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      Рейтинг: +2888

      absent32 3 сентября 2018, 16:49

      мне кажется фарм клубы вообще не должны входить в этот рейтинг. да стадионы с вместимостью по 3000. Муром заполняется на 98% при вместимости стадиона 2100, и? прибавь туда пару тысяч и стадион исчезнет из рейтинга. Уфа-2 заполняет стадион на 1% при вместимости 15200. А если бы Зенит-2 играл на Крестовском, какой бы там процент был бы? 0,0000000001%))))))) Нецелесообразно учитывать в рейтинге клубы из ПФЛ. в регионах на футбол практически не ходят. у нас в Брянске, где один единственный профессиональный клуб со стадионом в 11000, и то собирается едва наполовину. а глядя как они проигрывают фарму Ротора, то и идти туда не хочется. так и в других городах. на мой взгляд этот рейтинг должен показать где хорошо или плохо не включая ПФЛ, там и так все понятно.

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      Рейтинг: +14

      Станислав Чудин > absent32 4 сентября 2018, 19:57

      Зато вы узнали про «Муром»! Не стоит увлекаться только грандами. Наша страна гораздо громаднее и прекраснее, чем вы думаете. И в ней больше, чем 5 клубов, за которыми следят 90% любителей футбола.

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 3 сентября 2018, 14:13

      Я бы посмотрел на такую статистику через год, когда отголоски ЧМ окончательно утихнут. Потому что многие болельщики до сих пор ходят для того, чтобы просто на новый красивый стадион посмотреть, а футбол их интересует во вторую очередь.

      3
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 3 сентября 2018, 13:39

      хорошо!

      1
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