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Где в России лучше и хуже всего ходят на стадионы

В десятке самых посещаемых российских клубов есть троица из ФНЛ. «Ротор», «Мордовия» и «Нижний Новгород» собирают на своих стадионах не менее 20 тысяч болельщиков в каждом матче. Само собой разумеется, что это эффект как новых стадионов, построенных в Волгограде, Саранске и Нижнем Новгороде, так и матчей чемпионата мира, которые проходили в этих городах.

При этом все клубы топ-десятки играют на современных футбольных аренах. Самой старой из них является «Локомотив», реконструированный в начале прошлого десятилетия. Остальным стадионам не больше четырех лет.

Здесь вся десятка команд – из второй лиги. В основном, это вторые команды серьезных клубов РПЛ или ФНЛ, но на первом месте идет «Академия футбола имени В. Понедельника» – она была создана 12 лет назад, но преобразована в футбольный клуб только в прошлом году. В прошлом году она заняла десятое место, сейчас идет в зоне «Юг» третьей с конца.

Здесь очень разношерстная компания. Половина команд из ПФЛ, четыре – из РПЛ. Вторым идет «Муром» – это последний клуб зоны «Запад», но его маленький стадион регулярно заполняется. У «Краснодара» зачтен один домашний матч против «Спартака».

Обидно видеть незаполненный стадион у участника еврокубков от России, что уж говорить о его второй команде. «Спартак-Нальчик» во времена выступлений в Премьер-лиге хоть как-то заполнялся, сейчас его арена во время матчей фактически пустует. На «Кубань», которую переименовали в «Урожай», тоже не ходят.

***

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Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (25)
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Olga85
1535964383
Объективны только две первые таблицы - там даны абсолютные цифры. А вот соотношение в процентах от заполняемости стадиона - это вообще бред: берется, к примеру, две команды, на игры которых приходят в среднем по 1000 человек, но у одной команды стадион на 15000 мест, а у другой на 2000 мест. Это не статистика, она даже не стоит внимания. Такое ощущение, что автору лишь бы что-то написать. А вот то, что у некоторых команд ФНЛ увеличилась посещаемость - это приятно, хотя, действительно это могут быть отголоски ЧМ. Также нужно учитывать летний период. Все таки более объективная статистика по таким командам будет в конце сезона.
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Спартак10000
1535971179
хорошо!
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BRO_football
1535973191
Я бы посмотрел на такую статистику через год, когда отголоски ЧМ окончательно утихнут. Потому что многие болельщики до сих пор ходят для того, чтобы просто на новый красивый стадион посмотреть, а футбол их интересует во вторую очередь.
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alex1951
1535986925
а почему Калининград не отмечен.... такой красавец пропадает... благодаря местному тупому начальству.
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М.Ройс
1535987184
К вообще не кто не ходит????
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Koshkin@myshkyn
1536035418
у нас отношение к футболу другое, большинство болельщиков это обычные "глоры" если их команда, достигает высот и пробивается в высшую лигу, сразу посещаемость возрастает, а так их и пряником не заманишь,... посмотрите пример Английской Лиги, там хоть команда 3-го дивизиона, у неё стадион будет практически заполнен..., да, ещё не учитываете географию нашей страны, мне, допустим, для того чтобы приехать в Питер, это целое путешествие надо совершить...
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FanatSerj
1536043411
нихрена ничего непонятно, лучше бы данные по свежее взяли для РПЛ с 6-ть игр. Намешали всё в кучу, дубли, ФНЛ, ПФЛ, РПЛ, новые стадионы с тренировочными полями, как слона и моськой сравнивать.
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Помпомпом
1536055489
На матче Зенит - Спартак (02.09.2018) было около 61.5 тысячи болельщиков, так что информация, указанная на картинках - о вместимости стадиона "Санкт-Петербург" - 56 196, мне кажется не очень-то соответствует действительности, о корректности остальных данных судить не могу, но с таким подходом к размещению информации на сайте, надеяться, что всё верно - грешить излишним оптимизмом:)
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geroin161
1536081332
С каких это пор "Ска-Ростов" стал "Академией"?
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ivany4
1536257916
Я не знаю как производился подсчет предложенных графиков, но в РПЛ уже давно существует система подсчета посещаемости клубов. Зачем изобретать велосипед в 21 веке???))) Проще ознакомится с данными и сделать выводы. ПОСЕЩАЕМОСТЬ Команда.......................СП...................ОП...................СПД.................СПГ Спартак......................37 577...........225 463............35 889.............39 265 Зенит..........................33 194...........199 167............51 338.............15 050 Ростов........................25 366...........152 196............30 205.............15 686 Крылья Советов.......24 289...........145 734............28 309.............16 248 Урал............................22 760...........136 561............17 974..............32 332 ЦСКА...........................21 838...........131 028............18 050..............25 625 Рубин..........................20 140............120 840............21 418..............18 861 Локомотив.................18 338............110 029............18 636..............18 189 Краснодар..................18 054............108 325............30 008..............12 077 Арсенал......................17 287............103 726............13 163...............21 412 Динамо.......................15 655..............93 931..............6 291...............25 018 Ахмат..........................15 579..............93 478............11 947................19 211 Анжи...........................15 279..............91 679..............6 253................17 085 Оренбург....................14 478...............86 870.............7 053.................18 191 Енисей........................10 233...............61 401.............6 182.................18 336 Уфа................................7 999...............47 996.............7 895...................8 206 СП – Средняя посещаемость, ОП – Общая посещаемость, СПД – Средняя посещаемость дома, СПГ - Средняя посещаемость в гостях
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