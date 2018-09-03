Где в России лучше и хуже всего ходят на стадионы

В десятке самых посещаемых российских клубов есть троица из ФНЛ. «Ротор», «Мордовия» и «Нижний Новгород» собирают на своих стадионах не менее 20 тысяч болельщиков в каждом матче. Само собой разумеется, что это эффект как новых стадионов, построенных в Волгограде, Саранске и Нижнем Новгороде, так и матчей чемпионата мира, которые проходили в этих городах.

При этом все клубы топ-десятки играют на современных футбольных аренах. Самой старой из них является «Локомотив», реконструированный в начале прошлого десятилетия. Остальным стадионам не больше четырех лет.

Здесь вся десятка команд – из второй лиги. В основном, это вторые команды серьезных клубов РПЛ или ФНЛ, но на первом месте идет «Академия футбола имени В. Понедельника» – она была создана 12 лет назад, но преобразована в футбольный клуб только в прошлом году. В прошлом году она заняла десятое место, сейчас идет в зоне «Юг» третьей с конца.

Здесь очень разношерстная компания. Половина команд из ПФЛ, четыре – из РПЛ. Вторым идет «Муром» – это последний клуб зоны «Запад», но его маленький стадион регулярно заполняется. У «Краснодара» зачтен один домашний матч против «Спартака».

Обидно видеть незаполненный стадион у участника еврокубков от России, что уж говорить о его второй команде. «Спартак-Нальчик» во времена выступлений в Премьер-лиге хоть как-то заполнялся, сейчас его арена во время матчей фактически пустует. На «Кубань», которую переименовали в «Урожай», тоже не ходят.

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