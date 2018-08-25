Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кто спонсирует русские клубы. В одной картинке


    4
    Голосов: 25
    25.08.2018 12:30
    Эти лого вы видите на футболках любимых команд.

    Нажмите на изображение, чтобы его увеличить:

    Все титульные спонсоры клубов РПЛ в этом сезоне – это российские компании. При этом из 16 («Анжи« без спонсора, но у «Урала» их два) брендов половина – это государственные компании: «РЖД», «Россети», «Газпром» и «Газпром Добыча Оренбург», «Региональный фонд», «Сплав», «ВТБ», Ahmat Foundtaion.

    Также интересно. что из 11 региональных команд (минус четыре московских клуба и «Анжи») у семи титульный спонсор представляет тот же регион, что и сама команда (при условии, что «Газпром Добыча Оренбург» относится к Оренбургской области).

    ***

    Кстати, у Станислава Чудина есть целый телеграм-канал с футбольной инфографикой. Подписывайся и получай всю полезную информацию в четком оформлении!

    Еще про финансы и спонсоров:

    «Анжи» может закрыться. Там кошмар с деньгами

    Сколько зарабатывает чемпион России. А сколько – аутсайдер АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт «Зенита»
    Рейтинг: 4 Голосов: 25
    Рекомендуем
    Комментарии58
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 18 января 2019, 19:40

      Почему Грозненскую команду спонсирует Московский банк???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      Drezden85 27 августа 2018, 09:51

      "Кстати, у Станислава Чудина есть целый телеграм-канал" написал сам о себе Станислав............ ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      Станислав Чудин > Drezden85 4 сентября 2018, 19:58

      Открою Вам небольшой секрет. На многих сайтах подводку и небольшой текст, сопровождающий графику, пишется редакторами. А в авторах стоит только непосредственно исполнитель инфографики.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +796

      Бестолковый 26 августа 2018, 11:14

      Ahmat Foundtaion - благотворительность. По данным газет «Коммерсант» и «Московский Комсомолец», фонд финансируется в том числе за счет принудительных отчислений из зарплат бюджетников. Кроме того, по тем же данным, отчеты о работе фонда отсутствуют на сайте Минюста, в отличие от остальных некоммерческих организаций. По словам Рамзана Кадырова, фонд создан его друзьями и друзьями его отца. Кадыров отметил, что денежные средства в фонд вносят чеченские предприниматели, в частности, Руслан Байсаров и Умар Джабраилов

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +796

      Бестолковый 26 августа 2018, 11:10

      Ahmat Foundtaion - благотворительность. Хах! Вот так благотворительность!!! Отмывать бабки через футбол. Ну и кто снабжает этот благотворительный фонд????

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 25 августа 2018, 15:52

      С этой хренью надо заканчивать! Несколько сотен миллионеров содержатся за счёт налогоплательщиков!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > la verdad 25 августа 2018, 16:01

      точно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      доктор 48 25 августа 2018, 14:49

      Полный запрет проффутбола в России за счёт госсредств!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 августа 2018, 14:13

      Интересные спонсоры, однако, один другого страннее)) Мне вот интересно, а нафига промышленному комплексу реклама на футболках игроков? Я понимаю, когда спонсором команды становится юридическое лицо, которое производит конечный продукт массового потребления для обычных граждан, что нуждается в рекламе. Проще говоря, понятно, почему спонсорами становятся производители еды, напитков, банки, букмекерские конторы, сайты в сети и т.п. А для кого, например, Енисей рекламирует "Новоангарский обогатительный комбинат" или Рубин "Нижнекамскнефтехим"? Разве те, кто сидят перед ящиком или на трибунах - им есть до этих заводов дело? Они будут покупать их продукцию? Заключать с ними бизнес-соглашения?)))
      По-моему, просто им деньги на халяву из бюджета выдают, и всё тут. Ну и + отличный способ распила.
      На счёт благотворительной организации. Кажется странным, зачем она может быть спонсором, но, по-моему, это объяснимо - рекламировать себя, чтобы люди больше жертвовали денег. С другой стороны, подобные инициативы, зачастую, бесплатные)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      grroznyi85 25 августа 2018, 13:39

      Официально "Региональный Фонд" не является спонсором "Уфы". Его логотипа и названия нет ни на официальном сайте команды, ни на форме.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 05:18

      А вроде ВТБ от Динамо отказался.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > Фотон 25 августа 2018, 13:43

      Насколько я помню они отказались от владения акциями клуба. Но как титульный спонсор они ни от чего не отказывались.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Leo the Streamer 25 августа 2018, 00:32

      *Российские

      @СтаниславЧудин, не благодарите.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11