Кто спонсирует русские клубы. В одной картинке

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Все титульные спонсоры клубов РПЛ в этом сезоне – это российские компании. При этом из 16 («Анжи« без спонсора, но у «Урала» их два) брендов половина – это государственные компании: «РЖД», «Россети», «Газпром» и «Газпром Добыча Оренбург», «Региональный фонд», «Сплав», «ВТБ», Ahmat Foundtaion.

Также интересно. что из 11 региональных команд (минус четыре московских клуба и «Анжи») у семи титульный спонсор представляет тот же регион, что и сама команда (при условии, что «Газпром Добыча Оренбург» относится к Оренбургской области).



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