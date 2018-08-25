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Кто спонсирует русские клубы. В одной картинке

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Все титульные спонсоры клубов РПЛ в этом сезоне – это российские компании. При этом из 16 («Анжи« без спонсора, но у «Урала» их два) брендов половина – это государственные компании: «РЖД», «Россети», «Газпром» и «Газпром Добыча Оренбург», «Региональный фонд», «Сплав», «ВТБ», Ahmat Foundtaion.

Также интересно. что из 11 региональных команд (минус четыре московских клуба и «Анжи») у семи титульный спонсор представляет тот же регион, что и сама команда (при условии, что «Газпром Добыча Оренбург» относится к Оренбургской области).

***

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Комментарии (58)
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ufos73
1535103397
Спартак и Краснодар, единственные клубы, в которых нет гос бабла, судя по всему
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ARTHUR19
1535106495
А еще что-то говорят про Зенит. Если быть честными и говорить прямо, то большинство команд финансируется за счет нас, так что остальные команды такие же государственные.
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Vickont
1535106525
Самое прикольное, что "Ахмат" спонсирует, внимание, "Благотворительная организация" плюс "МинБанк"- шедеврально)
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тщмек 19
1535106691
Так значит, когда я букам проигрываю - тем самым спонсирую Крылья? уфф, полегчало!
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smv73
1535107273
А как это сочетается? спортивный клуб и спонсор букмекер? никак не пойму.
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BRO_football
1535109129
А как же букмекерские конторы? На форме любого клуба РПЛ есть хотя бы одна. Или их доля в клубах настолько незначительная, что не стоит упоминания?
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Lester84
1535115520
Следующую статью давайте на тему - Кто спонсирует судейский корпус
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Olga85
1535119463
Вот даже интересно, а как благотворительная организация может спонсировать футбольный клуб? о_О Это что за нуждающиеся и социально незащищенные люди в ФК Ахмат, которым требуется помощь благотворителей, да еще в таком объеме? Я слышала, что некоторые футболисты жертвуют деньги на благотворительность, но чтобы наоборот... Представляете, вы направляете деньги в благотворительный фонд, чтобы помочь больным детям, инвалидам, просто нуждающимся, а оказывается, что они идут на зарплаты футболистам, которые очень и очень сильно нуждаются в нескольких десятках миллионов в год =)))) И если вы не переведете в этом месяце со своей крошечной зарплаты денежку в фонд, то где-то будет грустить футболист, который не смог купить себе новый гелендваген =)))
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Leo the Streamer
1535146355
*Российские @СтаниславЧудин, не благодарите.
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la verdad
1535201553
С этой хренью надо заканчивать! Несколько сотен миллионеров содержатся за счёт налогоплательщиков!
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