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  • «Ростов» бросит новый стадион из-за рэпера Басты. Это очень странная история

«Ростов» бросит новый стадион из-за рэпера Басты. Это очень странная история

Матч с «Уфой» – последний на новой арене?

Пресс-служба «Ростова» опубликовала заявление о том, что клуб может больше не сыграть на «Ростов Арене».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Суть заявления: компания «Спорт-Ин», которая осуществляет управление «Ростов Ареной», 29 сентября проведет на стадионе концерт рэпера Басты. Сцена и танцпол будут установлены на футбольном поле. Клуб опасается, что газон серьезно пострадает. «Спорт-Ин» в погоне за сиюминутной выгодой, не учитывая интересы клуба, приняла решение провести концерт на футбольном поле «Ростов Арены». Таким образом, домашний матч «Ростов» — «Уфа» 22 сентября может стать последним матчем желто-синих на стадионе «Ростов Арена» в нынешнем сезоне», – говорят в «Ростове».

Как сообщает «РБК», ссылаясь на слова представителя клуба Дениса Штанько, концерт исполнителя изначально был запланирован на 23 сентября, и его дату с клубом не согласовывали. Из-за матча премьер-лиги концерт перенесли на шесть дней вперед.

Реакция РПЛ

Российская премьер-лига отреагировала на этот конфликт, выпустив собственное заявление. Главные строки из него:

«Практика проведения концертов на стадионах показывает, что поле после этих мероприятий долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель. В связи с этим развлекательные мероприятия на спортивных аренах проводятся в периоды длительных перерывов между матчами, а проведение концертных мероприятий в разгар футбольного сезона крайне рискованно. Возможный перенос матчей на резервный стадион нанесет ощутимый урон репутации и экономической стабильности Клуба и всей Премьер-Лиге».

Реакция болельщиков

Под последней записью Басты в инстаграме опубликовано множество комментариев с просьбами отменить концерт или не покупать на него билеты. Есть и реакция с призывом не обращать внимание. Но такие люди в меньшинстве.

Реакция Басты

Сам музыкант, конечно же, не остался в стороне. И выпустил свое заявление.

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Публикация от text (@bastaakanoggano)

Ответ клуба музыканту

На поле и правда нельзя будет играть?

Лучший пример – спартаковская «Открытие Арена», на которой регулярно каждое лето выступает топовый исполнитель.

2015 год:

  • 19 июня – концерт Muse
  • 17 июля – первый матч сезона

2016 год:

  • 9/10 июля – концерты Red Hot Chili Peppers и Lana Del Rey
  • 31 июля – первый матч сезона

2017 год:

  • 13/15 июля – концерты гр. «Ленинград» и Depeche Mode
  • 31 июля – первый матч сезона

2018 год:

  • 13 июля – концерт Guns N’ Roses
  • 28 июля – первый матч сезона

Таким образом, на спартаковской арене матчи проводятся уже через две недели после концерта. Были ли жалобы к газону во время первого матча? Ни одной.

«Поле не должно быть закрыто больше трeх-четырeх дней. Настил, который нужен для концерта, должен быть положен за день до мероприятия и убран на следующий день после него. Трeхдневная пауза в освещении не разрушает газон, затем ему нужна лишь неделя на адаптацию», – цитата из свежего интервью Леонида Федуна «Чемпионату».

Концерт на «Ростов Арене» состоится 29 сентября. Следующая домашняя игра клуба – 7 октября против «Оренбурга». А потом – только 28 октября (против «Анжи»), то есть, аж через месяц.

Как в Ростове-на-Дону ходят на футбол

На новой арене прошли четыре матча в новом сезоне. Просто цифры

  • «Ростов» – «Ахмат», 27 975 зрителей
  • «Ростов» – «Крылья Советов», 30 986 зрителей
  • «Ростов» – «Енисей», 21 850 зрителей
  • «Ростов» – «Рубин», 40 012 зрителей

Потрясающе. Для российского футбола – невероятные показатели. И это при том, что в гости к «Ростову» еще пока не приезжали клубы из топ-5 РПЛ.

Где в России лучше и хуже всего ходят на стадионы

Куда переедет «Ростов»

«В случае тотального повреждения газона новой арены все последующие домашние матчи ФК «Ростов» будет проводить на стадионе «Олимп-2». Этот стадион уступает в три раза по вместимости «Ростов Арене» — это значит, что не все болельщики смогут попасть на матчи», – также говорится в заявлении клуба.

«Олимп-2» всем давно известен, он был построен еще в 1930 году и с тех пор несколько раз подлежал реконструкции. Вмещает арена 15 840 зрителей. Здесь «Ростов» играл в Лиге чемпионов и проводил домашние матчи практически до конца сезона-2017/18. Там же до сих пор находится клубный офис.

Проблемы с использованием стадиона были и раньше

Еще не закончился ЧМ-2018, а насчет игр на новом стадионе уже развернулась дискуссия: в ростовской прессе сообщили, что цена аренды слишком высока, поэтому не исключено, что «Ростов» вернется на «Олимп-2». По сообщению Privet-Rostov.ru, на этом стадионе тратилось всего 400 тысяч рублей за матч, а на «Ростов Арене» придется платить 12 миллионов.

Лишь через несколько дней клуб официально заявил, что свои матчи в новом сезоне команда будет проводить на «Ростов Арене». Сейчас кажется, что далеко не все.

У нас есть вопросы

1. Почему ФК «Ростов» привел примеры убитых после концертов полей, но не привел более близкий пример «Открытия», где все хорошо?

2. Разве возможность проводить и матчи, и концерты – это не одно из главных условий для любого современного стадиона?

3. Почему в заявлении клуба написано «последним в нынешнем сезоне», если конец сезона наступает в мае – то есть почти через восемь месяцев? За все это время поле не восстановится?

4. Позиция «Ростова» – это точно не про мораль, а про практические условия?

5. Что хуже: перетерпеть один матч на «Олимп-2» или перекраивать всю программу абонементов уже после того, как люди купили их на новый стадион?

И главное:

6. Есть ли связь между летними проблемами с высокой ценой аренды «Ростов Арены» и желанием эту арену покинуть?

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Россия. Премьер-лига Россия Ростов
Комментарии (74)
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1536151232
а почему на Олимп 2 не проводить концерт?
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Skull_Boy
1536151384
Что концерт пройдет на Ростов Арене известно было еще полгода назад и нефиг поднимать панику
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+50/-50
1536151912
Футболисты играют в Концертном Зале. Это одна позиция. Попконцерт на футбольном поле. Это другая позиция. Оставьте Стадион футболистам и болельщикам. А сравнение спартаковского и ростовского стадионов неуместно. Финансово-экономические возможности Ростова и Москвы, как небо и земля. Да и Москва уже давно не Россия. Они там могут делать что хотят.
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Viper for CSKA
1536153298
Не понимаю только, почему автор приводит в пример арену Спартака, на которой матчи были сыграны минимум через две недели после мероприятия, в то время как Ростов уличает в нежелании сыграть через одну неделю. Это ощутимая разница. Пусть дают две недели на восстановление, переносят матч или мероприятие. Тогда проблем не будет. Очередные нападки на клуб вследствие халатности администрации и наплевательского отношения со стороны Премьер лиги.
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Pablo845
1536159571
А что такое баста? Я про такого вообще не слышал!
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Olga85
1536159674
Лично я не специалист по газонам и не знаю, на сколько сильно он может пострадать при проведении на нем концерта, а также сколько он будет восстанавливаться после этого. Я считаю, что футбольные поля должны быть в первую очередь для футбола, а все мероприятия должны проводиться на них не в ущерб проведению футбольных матчей. Раз возникает такой спор, то по моему мнению компания, осуществляющая управление ареной, может вносить в договор аренды стадиона для проведения концерта пункт, согласно которому исполнитель будет нести материальную ответственность в случае серьезного или необратимого повреждения газона, а также прописать критерии такого повреждения. Возможно, кого-то из музыкантов это просто отпугнет, и они переместятся в концертные залы, которые прямо предназначены для реализации их творчества, или стадионы попроще. А остальные, в случае чего, будут компенсировать издержки. ФК Ростов тоже немало платит за аренду данного стадиона. Я понимаю, что оператору стадиона очень хочется урвать деньги отовсюду. Но, случаи могут быть разные, и нельзя полностью исключить возможность серьезного повреждения газона. В таком случае в первую очередь пострадают болельщики, часть из которых не сможет попасть на любимую игру. Для ФК Ростов это будут в первую очередь имиджевые потери, во вторую - возможно недополучение прибыли с продажи билетов, хотя и аренда Олимпа-2 явно дешевле. Я не знаю соотношение стоимости аренды и выгоды от продажи билетов, так что по этому пункту сложно судить. В любом случае, как бы там ни было, все должно делаться в первую очередь для людей и ради людей.
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Боцман59rus
1536172116
кумир молодежи, или кого? ...фу пля... - и пусть звучат они все одинаково)))) Не позорься Ростов, в игнор этого чудо хреппера, ходите семьями на футбол и не показывайте это чучело детям
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Petrak86
1536228351
с владельцами стадиона договор у Ростова есть? Обязанности предоставить для игры поле в надлежащем состоянии есть? Прописаны ли какие-то штрафы за неисполнение своих обязательств со стороны Спорт-Ин? По уму Спорт-Ин должен высказаться, как управляющая компания стадиона. Если они гарантируют восстановление газона к матчу Ростова - то почему бы и нет. Особенно если эта гарантия подкреплена прописанными в договоре штрафными санкциями, которые ФК Ростов может применить к ним в случае плохого состояния поля
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avera
1536265658
Так бы и сказали - стадион строится для концертов , а футбол по остаточному принципу.
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shpilman
1536327585
а что правда много человек это г...о слушает?
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