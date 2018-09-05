«Ростов» бросит новый стадион из-за рэпера Басты. Это очень странная история

Матч с «Уфой» – последний на новой арене?

Пресс-служба «Ростова» опубликовала заявление о том, что клуб может больше не сыграть на «Ростов Арене».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Суть заявления: компания «Спорт-Ин», которая осуществляет управление «Ростов Ареной», 29 сентября проведет на стадионе концерт рэпера Басты. Сцена и танцпол будут установлены на футбольном поле. Клуб опасается, что газон серьезно пострадает. «Спорт-Ин» в погоне за сиюминутной выгодой, не учитывая интересы клуба, приняла решение провести концерт на футбольном поле «Ростов Арены». Таким образом, домашний матч «Ростов» — «Уфа» 22 сентября может стать последним матчем желто-синих на стадионе «Ростов Арена» в нынешнем сезоне», – говорят в «Ростове».

Как сообщает «РБК», ссылаясь на слова представителя клуба Дениса Штанько, концерт исполнителя изначально был запланирован на 23 сентября, и его дату с клубом не согласовывали. Из-за матча премьер-лиги концерт перенесли на шесть дней вперед.

Реакция РПЛ

Российская премьер-лига отреагировала на этот конфликт, выпустив собственное заявление. Главные строки из него:



«Практика проведения концертов на стадионах показывает, что поле после этих мероприятий долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель. В связи с этим развлекательные мероприятия на спортивных аренах проводятся в периоды длительных перерывов между матчами, а проведение концертных мероприятий в разгар футбольного сезона крайне рискованно. Возможный перенос матчей на резервный стадион нанесет ощутимый урон репутации и экономической стабильности Клуба и всей Премьер-Лиге».

Реакция болельщиков

Под последней записью Басты в инстаграме опубликовано множество комментариев с просьбами отменить концерт или не покупать на него билеты. Есть и реакция с призывом не обращать внимание. Но такие люди в меньшинстве.

Реакция Басты

Сам музыкант, конечно же, не остался в стороне. И выпустил свое заявление.

text Публикация от text (@bastaakanoggano) 5 Сен 2018 в 2:53 PDT

Ответ клуба музыканту

На поле и правда нельзя будет играть?

Лучший пример – спартаковская «Открытие Арена», на которой регулярно каждое лето выступает топовый исполнитель.

2015 год:

19 июня – концерт Muse

17 июля – первый матч сезона

2016 год:

9/10 июля – концерты Red Hot Chili Peppers и Lana Del Rey

31 июля – первый матч сезона

2017 год:

13/15 июля – концерты гр. «Ленинград» и Depeche Mode

31 июля – первый матч сезона

2018 год:

13 июля – концерт Guns N’ Roses

28 июля – первый матч сезона

Таким образом, на спартаковской арене матчи проводятся уже через две недели после концерта. Были ли жалобы к газону во время первого матча? Ни одной.

«Поле не должно быть закрыто больше трeх-четырeх дней. Настил, который нужен для концерта, должен быть положен за день до мероприятия и убран на следующий день после него. Трeхдневная пауза в освещении не разрушает газон, затем ему нужна лишь неделя на адаптацию», – цитата из свежего интервью Леонида Федуна «Чемпионату».

Концерт на «Ростов Арене» состоится 29 сентября. Следующая домашняя игра клуба – 7 октября против «Оренбурга». А потом – только 28 октября (против «Анжи»), то есть, аж через месяц.

Как в Ростове-на-Дону ходят на футбол

На новой арене прошли четыре матча в новом сезоне. Просто цифры

«Ростов» – «Ахмат», 27 975 зрителей

«Ростов» – «Крылья Советов», 30 986 зрителей

«Ростов» – «Енисей», 21 850 зрителей

«Ростов» – «Рубин», 40 012 зрителей

Потрясающе. Для российского футбола – невероятные показатели. И это при том, что в гости к «Ростову» еще пока не приезжали клубы из топ-5 РПЛ.

Где в России лучше и хуже всего ходят на стадионы

Куда переедет «Ростов»

«В случае тотального повреждения газона новой арены все последующие домашние матчи ФК «Ростов» будет проводить на стадионе «Олимп-2». Этот стадион уступает в три раза по вместимости «Ростов Арене» — это значит, что не все болельщики смогут попасть на матчи», – также говорится в заявлении клуба.

«Олимп-2» всем давно известен, он был построен еще в 1930 году и с тех пор несколько раз подлежал реконструкции. Вмещает арена 15 840 зрителей. Здесь «Ростов» играл в Лиге чемпионов и проводил домашние матчи практически до конца сезона-2017/18. Там же до сих пор находится клубный офис.

Проблемы с использованием стадиона были и раньше

Еще не закончился ЧМ-2018, а насчет игр на новом стадионе уже развернулась дискуссия: в ростовской прессе сообщили, что цена аренды слишком высока, поэтому не исключено, что «Ростов» вернется на «Олимп-2». По сообщению Privet-Rostov.ru, на этом стадионе тратилось всего 400 тысяч рублей за матч, а на «Ростов Арене» придется платить 12 миллионов.

Лишь через несколько дней клуб официально заявил, что свои матчи в новом сезоне команда будет проводить на «Ростов Арене». Сейчас кажется, что далеко не все.

У нас есть вопросы

1. Почему ФК «Ростов» привел примеры убитых после концертов полей, но не привел более близкий пример «Открытия», где все хорошо?

2. Разве возможность проводить и матчи, и концерты – это не одно из главных условий для любого современного стадиона?

3. Почему в заявлении клуба написано «последним в нынешнем сезоне», если конец сезона наступает в мае – то есть почти через восемь месяцев? За все это время поле не восстановится?

4. Позиция «Ростова» – это точно не про мораль, а про практические условия?

5. Что хуже: перетерпеть один матч на «Олимп-2» или перекраивать всю программу абонементов уже после того, как люди купили их на новый стадион?

И главное:

6. Есть ли связь между летними проблемами с высокой ценой аренды «Ростов Арены» и желанием эту арену покинуть?

[poll id=1739]