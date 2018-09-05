«Ростов» бросит новый стадион из-за рэпера Басты. Это очень странная история

Матч с «Уфой» – последний на новой арене?
Пресс-служба «Ростова» опубликовала заявление о том, что клуб может больше не сыграть на «Ростов Арене».
Суть заявления: компания «Спорт-Ин», которая осуществляет управление «Ростов Ареной», 29 сентября проведет на стадионе концерт рэпера Басты. Сцена и танцпол будут установлены на футбольном поле. Клуб опасается, что газон серьезно пострадает. «Спорт-Ин» в погоне за сиюминутной выгодой, не учитывая интересы клуба, приняла решение провести концерт на футбольном поле «Ростов Арены». Таким образом, домашний матч «Ростов» — «Уфа» 22 сентября может стать последним матчем желто-синих на стадионе «Ростов Арена» в нынешнем сезоне», – говорят в «Ростове».
Как сообщает «РБК», ссылаясь на слова представителя клуба Дениса Штанько, концерт исполнителя изначально был запланирован на 23 сентября, и его дату с клубом не согласовывали. Из-за матча премьер-лиги концерт перенесли на шесть дней вперед.
Реакция РПЛ
Российская премьер-лига отреагировала на этот конфликт, выпустив собственное заявление. Главные строки из него:
«Практика проведения концертов на стадионах показывает, что поле после этих мероприятий долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель. В связи с этим развлекательные мероприятия на спортивных аренах проводятся в периоды длительных перерывов между матчами, а проведение концертных мероприятий в разгар футбольного сезона крайне рискованно. Возможный перенос матчей на резервный стадион нанесет ощутимый урон репутации и экономической стабильности Клуба и всей Премьер-Лиге».
Реакция болельщиков
Под последней записью Басты в инстаграме опубликовано множество комментариев с просьбами отменить концерт или не покупать на него билеты. Есть и реакция с призывом не обращать внимание. Но такие люди в меньшинстве.
Реакция Басты
Сам музыкант, конечно же, не остался в стороне. И выпустил свое заявление.
Ответ клуба музыканту
На поле и правда нельзя будет играть?
Лучший пример – спартаковская «Открытие Арена», на которой регулярно каждое лето выступает топовый исполнитель.
2015 год:
- 19 июня – концерт Muse
- 17 июля – первый матч сезона
2016 год:
- 9/10 июля – концерты Red Hot Chili Peppers и Lana Del Rey
- 31 июля – первый матч сезона
2017 год:
- 13/15 июля – концерты гр. «Ленинград» и Depeche Mode
- 31 июля – первый матч сезона
2018 год:
- 13 июля – концерт Guns N’ Roses
- 28 июля – первый матч сезона
Таким образом, на спартаковской арене матчи проводятся уже через две недели после концерта. Были ли жалобы к газону во время первого матча? Ни одной.
«Поле не должно быть закрыто больше трeх-четырeх дней. Настил, который нужен для концерта, должен быть положен за день до мероприятия и убран на следующий день после него. Трeхдневная пауза в освещении не разрушает газон, затем ему нужна лишь неделя на адаптацию», – цитата из свежего интервью Леонида Федуна «Чемпионату».
Концерт на «Ростов Арене» состоится 29 сентября. Следующая домашняя игра клуба – 7 октября против «Оренбурга». А потом – только 28 октября (против «Анжи»), то есть, аж через месяц.
Как в Ростове-на-Дону ходят на футбол
На новой арене прошли четыре матча в новом сезоне. Просто цифры
- «Ростов» – «Ахмат», 27 975 зрителей
- «Ростов» – «Крылья Советов», 30 986 зрителей
- «Ростов» – «Енисей», 21 850 зрителей
- «Ростов» – «Рубин», 40 012 зрителей
Потрясающе. Для российского футбола – невероятные показатели. И это при том, что в гости к «Ростову» еще пока не приезжали клубы из топ-5 РПЛ.
Где в России лучше и хуже всего ходят на стадионы
Куда переедет «Ростов»
«В случае тотального повреждения газона новой арены все последующие домашние матчи ФК «Ростов» будет проводить на стадионе «Олимп-2». Этот стадион уступает в три раза по вместимости «Ростов Арене» — это значит, что не все болельщики смогут попасть на матчи», – также говорится в заявлении клуба.
«Олимп-2» всем давно известен, он был построен еще в 1930 году и с тех пор несколько раз подлежал реконструкции. Вмещает арена 15 840 зрителей. Здесь «Ростов» играл в Лиге чемпионов и проводил домашние матчи практически до конца сезона-2017/18. Там же до сих пор находится клубный офис.
Проблемы с использованием стадиона были и раньше
Еще не закончился ЧМ-2018, а насчет игр на новом стадионе уже развернулась дискуссия: в ростовской прессе сообщили, что цена аренды слишком высока, поэтому не исключено, что «Ростов» вернется на «Олимп-2». По сообщению Privet-Rostov.ru, на этом стадионе тратилось всего 400 тысяч рублей за матч, а на «Ростов Арене» придется платить 12 миллионов.
Лишь через несколько дней клуб официально заявил, что свои матчи в новом сезоне команда будет проводить на «Ростов Арене». Сейчас кажется, что далеко не все.
У нас есть вопросы
1. Почему ФК «Ростов» привел примеры убитых после концертов полей, но не привел более близкий пример «Открытия», где все хорошо?
2. Разве возможность проводить и матчи, и концерты – это не одно из главных условий для любого современного стадиона?
3. Почему в заявлении клуба написано «последним в нынешнем сезоне», если конец сезона наступает в мае – то есть почти через восемь месяцев? За все это время поле не восстановится?
4. Позиция «Ростова» – это точно не про мораль, а про практические условия?
5. Что хуже: перетерпеть один матч на «Олимп-2» или перекраивать всю программу абонементов уже после того, как люди купили их на новый стадион?
И главное:
6. Есть ли связь между летними проблемами с высокой ценой аренды «Ростов Арены» и желанием эту арену покинуть?
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