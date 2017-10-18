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    Червиченко: «В начале второго тайма «Спартак» был близок к нокауту»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не стал бы преувеличивать процент профессионализма в результате встречи с «Севильей» в рамках Лиги чемпионов. По его словам, в начале второго тайма произошло несколько ключевых событий, которые смогли перевернуть игру с ног на голову.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.

    – Андрей Владимирович, наверное, мало кто ожидал такого разгрома!

    – Я думаю, что вообще никто не ожидал такого счета. Это невероятная победа! Наверное, сегодня спартаковский день был (смеется). Надо посмотреть в историю, может, как раз сегодня сам Спартак родился много веков назад. Я думал по ходу матча, что все закончится как 17 лет назад с лондонским «Арсеналом», когда победили – 4:1. Но сегодня «Спартак» превзошел даже тот результат, сыграл еще лучше.

    – Какую нужно было проделать работу, чтобы пройти этот путь от 1:5 в Питере в августе до 5:1 в матче с «Севильей» в октябре?

    – Я бы все-таки не преувеличивал процент профессионализма в этом результате. На самом деле игру переломил в пользу «Спартака» именно Селихов, когда потянул пару невероятных мячей. В начале второго тайма хозяева были близки к нокауту. Если бы Бен-Йеддер забил мяч в пустые ворота (когда спас Комбаров), это точно перевернуло бы игру в другую сторону, но именно с этого момента состоялась реинкарнация «Спартака». Нужно отметить, что красно-белые забили все голы в абсолютно несвойственной им манере. Игрок получал мяч и тут же реализовывал момент. Мне показалось, что абсолютно все удары, которые «Спартак» нанес по воротам соперника, попали в цель – почти все залетело. Если приглядеться, то игроки «Севильи» занимались совершенно другими вещами. Они получали мяч даже в более выгодных позициях перед воротами «Спартака» и пытались ее улучшить до такой степени, что пытались чуть ли не забежать с мячом в ворота. Именно поэтому испанцы не сумели реализовать большое количество имевшихся моментов. «Спартак» же реализовал абсолютно все.

    – Недавно «Зенит» забил «Реалу Сосьедад» три мяча, теперь «Спартак» отгрузил пять севильскому клубу. Получается, что в этом сезоне российские клубы очень выгодно смотрятся на фоне испанских, представляющих сильнейший чемпионат Европы.

    – Сложно делать выводы, ведь мы радуемся этим результатам, но забываем о том, как «Зенит» играл с тульским «Арсеналом», а «Спартак» – с екатеринбургским «Уралом» и грозненским «Ахматом». В этих матчах «Зенит» и «Спартак» выглядели далеко не так убедительно. Я думаю, что с «Севильей» сыграли злую шутку два момента. Первое – ослабленная линия обороны. Второе – шапкозакидательское настроение. Как я понимаю, «Севилья» считала себя объективно сильнее и считала, что уж ничья-то у нее в кармане.

    Но эта вальяжность и сгубила команду, выразившись в нереализованных моментах. Севильцы в начале второго тайма буквально загнали «Спартак» в его штрафную, но, пропустив второй мяч, гости стали раскрываться и тут же получили все остальные. Наметился такой тренд: контр­атаки «Спартака» получались мгновенными, кинжальными и очень результативными.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    18.10.2017 07:16
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 13:05

      специально у него интервью берут чтобы ложку дёгтя плеснуть, лопнет завистник скоро))

      3
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 18 октября 2017, 12:28

      все желчью исходит, не как не уймется....при нем то ни хера не получалось, а тут вот оно как происходит, червь не может смириться!!!

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 октября 2017, 11:27

      я вот не могу понять его вот этот перл изо рта мол СПАРТАК ВСЕ ГОЛЫ ЗАБИЛ АБСОЛЮТНО НЕ СВОЙСТВЕННОМ ЕГО МАНЕРЕ простите а как он все мячи забивает в какой манере надо подскажи . ну какая же ты дрянь

      2
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      Рейтинг: +1897

      Aston 18 октября 2017, 09:43

      Мразь жирная,закройся!!!"Я думаю ",это слишком сложно для тебя,потому как думать мозгами надо,а не жиром

      3
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 18 октября 2017, 08:56

      У Червяка специально часто берут интервью, чтобы на сайте всегда было бесплатное помойное ведро.

      14
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    • ...
      Рейтинг: +8119

      nik55 18 октября 2017, 08:49

      для чего и зачем слушать бред червяка

      3
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 18 октября 2017, 08:41

      Сдрисни, жаба.

      12
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 18 октября 2017, 08:21

      Кто-нибудь помнит бой Али с Форманом?
      Форман бил-бил, а Али нокаутом победил.
      Червяк, радоваться не умеешь или не хочешь?
      Или от зависти гадости морочишь?
      Нормальным пацанам на тебя плевать,
      А Спартаку по.бать!

      6
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      Рейтинг: +2453

      docndoc 18 октября 2017, 08:15

      А к концу матча в нокауте был ты, мой худосочный друг...

      4
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 18 октября 2017, 08:12

      Червяк, вспомни свой прогноз накануне игры, заползи в самую глубокую норку и сиди там тихо-тихо.

      16
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Одинокий волк Маквейд 18 октября 2017, 08:57

      И Селюка с собой прихвати.

      11
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