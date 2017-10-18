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  • Червиченко: «В начале второго тайма «Спартак» был близок к нокауту»

Червиченко: «В начале второго тайма «Спартак» был близок к нокауту»

18 октября 2017, 07:16
18

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не стал бы преувеличивать процент профессионализма в результате встречи с «Севильей» в рамках Лиги чемпионов. По его словам, в начале второго тайма произошло несколько ключевых событий, которые смогли перевернуть игру с ног на голову.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.

– Андрей Владимирович, наверное, мало кто ожидал такого разгрома!

– Я думаю, что вообще никто не ожидал такого счета. Это невероятная победа! Наверное, сегодня спартаковский день был (смеется). Надо посмотреть в историю, может, как раз сегодня сам Спартак родился много веков назад. Я думал по ходу матча, что все закончится как 17 лет назад с лондонским «Арсеналом», когда победили – 4:1. Но сегодня «Спартак» превзошел даже тот результат, сыграл еще лучше.

– Какую нужно было проделать работу, чтобы пройти этот путь от 1:5 в Питере в августе до 5:1 в матче с «Севильей» в октябре?

– Я бы все-таки не преувеличивал процент профессионализма в этом результате. На самом деле игру переломил в пользу «Спартака» именно Селихов, когда потянул пару невероятных мячей. В начале второго тайма хозяева были близки к нокауту. Если бы Бен-Йеддер забил мяч в пустые ворота (когда спас Комбаров), это точно перевернуло бы игру в другую сторону, но именно с этого момента состоялась реинкарнация «Спартака». Нужно отметить, что красно-белые забили все голы в абсолютно несвойственной им манере. Игрок получал мяч и тут же реализовывал момент. Мне показалось, что абсолютно все удары, которые «Спартак» нанес по воротам соперника, попали в цель – почти все залетело. Если приглядеться, то игроки «Севильи» занимались совершенно другими вещами. Они получали мяч даже в более выгодных позициях перед воротами «Спартака» и пытались ее улучшить до такой степени, что пытались чуть ли не забежать с мячом в ворота. Именно поэтому испанцы не сумели реализовать большое количество имевшихся моментов. «Спартак» же реализовал абсолютно все.

– Недавно «Зенит» забил «Реалу Сосьедад» три мяча, теперь «Спартак» отгрузил пять севильскому клубу. Получается, что в этом сезоне российские клубы очень выгодно смотрятся на фоне испанских, представляющих сильнейший чемпионат Европы.

– Сложно делать выводы, ведь мы радуемся этим результатам, но забываем о том, как «Зенит» играл с тульским «Арсеналом», а «Спартак» – с екатеринбургским «Уралом» и грозненским «Ахматом». В этих матчах «Зенит» и «Спартак» выглядели далеко не так убедительно. Я думаю, что с «Севильей» сыграли злую шутку два момента. Первое – ослабленная линия обороны. Второе – шапкозакидательское настроение. Как я понимаю, «Севилья» считала себя объективно сильнее и считала, что уж ничья-то у нее в кармане.

Но эта вальяжность и сгубила команду, выразившись в нереализованных моментах. Севильцы в начале второго тайма буквально загнали «Спартак» в его штрафную, но, пропустив второй мяч, гости стали раскрываться и тут же получили все остальные. Наметился такой тренд: контр­атаки «Спартака» получались мгновенными, кинжальными и очень результативными.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига чемпионов Спарта Севилья Червиченко Андрей
Комментарии (18)
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oyabun
1508301070
Я подумал после вчерашнего матча - если у Спартака так хорошо вдруг стала получаться именно игра вторым номером, на контратаках, может выстраивать всю игру команды именно исходя из таких действий игроков? Ведь до сих пор фирменной карточкой Спартака являлось доминирование за счет контроля мяча на поле, долгих розыгрышей возле штрафной соперника и как следствие, соперник успевал выстроить эшелонированную оборону, которую не всегда удавалось взломать. Вариант на контратаках смотрится значительно предпочтительнее.
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Диктор
1508301137
Оооо как червяк осторожно стал высказываться,да плевать на его мнение вообще.Предпочел бы больше вообще не слышать это гнилье.
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Одинокий волк Маквейд
1508303576
Червяк, вспомни свой прогноз накануне игры, заползи в самую глубокую норку и сиди там тихо-тихо.
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docndoc
1508303715
А к концу матча в нокауте был ты, мой худосочный друг...
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subbotaspartak
1508304083
Кто-нибудь помнит бой Али с Форманом? Форман бил-бил, а Али нокаутом победил. Червяк, радоваться не умеешь или не хочешь? Или от зависти гадости морочишь? Нормальным пацанам на тебя плевать, А Спартаку по.бать!
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Svoysvoemubrat
1508305310
Сдрисни, жаба.
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nik55
1508305795
для чего и зачем слушать бред червяка
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Сибирь за Спартак
1508306194
У Червяка специально часто берут интервью, чтобы на сайте всегда было бесплатное помойное ведро.
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Aston
1508308987
Мразь жирная,закройся!!!"Я думаю ",это слишком сложно для тебя,потому как думать мозгами надо,а не жиром
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Полная Канистра
1508315256
я вот не могу понять его вот этот перл изо рта мол СПАРТАК ВСЕ ГОЛЫ ЗАБИЛ АБСОЛЮТНО НЕ СВОЙСТВЕННОМ ЕГО МАНЕРЕ простите а как он все мячи забивает в какой манере надо подскажи . ну какая же ты дрянь
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