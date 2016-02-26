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Дочкал: «От «Краснодара» ждал большего»

26 февраля 2016, 10:11
2

Хавбек "Спарты" Боржек Дочкал признался, что матч 1/16 финала Лиги Европы выдался нелегким, но "Краснодар" его немного разочаровал.

"Я бы не назвал эту победу легкой. Счет 3:0 обманчив, ведь все решилось лишь во втором тайме. Как и в Праге, мы не очень уверенно действовали до перерыва, но после смогли добавить и вновь победили.

Что касается "Краснодара", то это хорошая команда европейского уровня. У краснодарцев много техничных футболистов, для которых ничего не стоит обыграть тебя один в один, но в командной игре мы смотрелись предпочтительнее. Хотя, если честно, я от "Краснодара" ожидал большего.

Наша цель в Лиге Европы — пройти как можно дальше. Мы уже хорошо поработали и вышли в 1/8 финала, но на этом останавливаться не намерены. Впрочем, многое будет зависеть от того, кто попадется нам на жеребьевке",

Источник: УЕФА
Лига Европы Спарта Краснодар
Комментарии (2)
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sobaka120982
1456473354
Крассавцы!!!! Наказали быков за расточительность!!
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Рулон Обоев
1456476078
Футболисты "Краснодара" уже кальян потягивают на кожаных диванах и срать хотели на чьи то высказывания)
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