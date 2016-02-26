Дочкал: «От «Краснодара» ждал большего»

Хавбек "Спарты" Боржек Дочкал признался, что матч 1/16 финала Лиги Европы выдался нелегким, но "Краснодар" его немного разочаровал.

"Я бы не назвал эту победу легкой. Счет 3:0 обманчив, ведь все решилось лишь во втором тайме. Как и в Праге, мы не очень уверенно действовали до перерыва, но после смогли добавить и вновь победили.



Что касается "Краснодара", то это хорошая команда европейского уровня. У краснодарцев много техничных футболистов, для которых ничего не стоит обыграть тебя один в один, но в командной игре мы смотрелись предпочтительнее. Хотя, если честно, я от "Краснодара" ожидал большего.

Наша цель в Лиге Европы — пройти как можно дальше. Мы уже хорошо поработали и вышли в 1/8 финала, но на этом останавливаться не намерены. Впрочем, многое будет зависеть от того, кто попадется нам на жеребьевке",