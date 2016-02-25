«Краснодар» - «Спарта». Онлайн-трансляция

"Краснодар" на своем поле попытается обыграть чешскую "Спарту" в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы (первый матч 0:1). Краснодарцы полностью провалили первую встречу и у них есть отличный шанс реабилитироваться уже перед родной публиков.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Краснодар" - "Спарта". Начало в 21:00, не пропустите!