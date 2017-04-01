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    Лайнсмен зафиксировал офсайд после передачи защитника «Спарты» нападающему ПСВ

    ПСВ на выезде обыграл «Спарту» со счетом 2:0 в матче 28 тура чемпионата Голландии.

    На 72 минуте защитник хозяев Дензел Дюмфрис отдал передачу в сторону вратаря Роя Кортсмита, после чего мяч был перехвачен нападающим «ПСВ» Юргеном Локадией. Боковой арбитр встречи зафиксировал офсайд.

    Клуб из Эйндховена занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Фейноорда» на пять очков. Роттердамская команда имеет матч в запасе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2017 23:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 апреля 2017, 23:28

      Почему только боковой арбитр? А судья в поле? Он разве не видел, кто мяч передавал вратарю? Всю бригаду арбитров после таких матчей надо направлять в наркологическую клинику для сдачи анализов на все имеющиеся в природе наркотики, транквилизаторы и галлюциногены! Ну, а потом в психиатрическую клинику... Если никаких следов веществ найдено не будет.

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