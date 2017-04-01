Лайнсмен зафиксировал офсайд после передачи защитника «Спарты» нападающему ПСВ

ПСВ на выезде обыграл «Спарту» со счетом 2:0 в матче 28 тура чемпионата Голландии.

На 72 минуте защитник хозяев Дензел Дюмфрис отдал передачу в сторону вратаря Роя Кортсмита, после чего мяч был перехвачен нападающим «ПСВ» Юргеном Локадией. Боковой арбитр встречи зафиксировал офсайд.

Клуб из Эйндховена занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Фейноорда» на пять очков. Роттердамская команда имеет матч в запасе.