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  • Селихов назвал победу над «Севильей» исторической для российского футбола

Селихов назвал победу над «Севильей» исторической для российского футбола

18 октября 2017, 11:05
13

Голкипер «Спартака» Александр Селихов считает, что разгромная победа над «Севильей» в Лиге чемпионов должна войти не только в историю красно-белых, но и в всего российского футбола.

«Конечно, ничья против «Марибора» немного портит впечатления от победы над «Севильей», но такой матч должен войти не только в историю «Спартака», но и в историю нашего футбола. Очень рад, что нам удалось победить такого непростого соперника.

Я лучший игрок матча? Не думаю об этом, вся команда заслужила это звание.

Думаю, что ключевым моментом встречи стал эпизод, когда Дмитрий Комбаров выбил мяч из пустых ворот. В моменте с пропущенным голом, я ошибся, должен был», – сказал Селихов.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Спарта Севилья Селихов Александр
Комментарии (13)
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Диктор
1508319417
Боюсь что болельщики других клубов так не считают,все притихли и попрятались по норам как крысы.
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Portoz
1508319910
ребров давай,до свидания
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сашка0714
1508320895
Да ясно
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DePisuares
1508320928
Молодцы то конечно молодцы, но что дальше ??? Как будто в полуфинал вышли, а не Севилью обыграли
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DIDI 23
1508321990
Ну, удивили немного...
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Пастырь
1508322387
Селихов лучший игрок матча!!!! Шикарно сыграл, и своей игрой воодушевил всю команду. Красавцы!!!
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Kazak ne China
1508323876
Это исторический ху*ня,Вы роняете запад
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Derzkiy1
1508324012
Как будто Барселону выиграли с Месси 5:1 , да Севилья не плохой клуб , но это далеко не топ ! Кубок уефа только в России показатель
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OfaZavr
1508325030
правильно, все молодцы!!!
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кеша_КБ
1508336040
- всем троллям и прочим "специалистам" с девственными мозгами - комментируйте пожалуйста свои фк., не лезьте в чужой монастырь!, вас ждут ваши клубы!...А Саша Селихов просто СУПЕР!, Он уже сейчас - Вратарь№1 в Спартаке! Удачи и здоровья КБ!
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