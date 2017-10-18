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    Селихов назвал победу над «Севильей» исторической для российского футбола

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов считает, что разгромная победа над «Севильей» в Лиге чемпионов должна войти не только в историю красно-белых, но и в всего российского футбола.

    «Конечно, ничья против «Марибора» немного портит впечатления от победы над «Севильей», но такой матч должен войти не только в историю «Спартака», но и в историю нашего футбола. Очень рад, что нам удалось победить такого непростого соперника.

    Я лучший игрок матча? Не думаю об этом, вся команда заслужила это звание.

    Думаю, что ключевым моментом встречи стал эпизод, когда Дмитрий Комбаров выбил мяч из пустых ворот. В моменте с пропущенным голом, я ошибся, должен был», – сказал Селихов.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.

    Источник: ТАСС

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    18.10.2017 11:05
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 18 октября 2017, 17:14

      - всем троллям и прочим "специалистам" с девственными мозгами - комментируйте пожалуйста свои фк., не лезьте в чужой монастырь!, вас ждут ваши клубы!...А Саша Селихов просто СУПЕР!, Он уже сейчас - Вратарь№1 в Спартаке! Удачи и здоровья КБ!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 14:10

      правильно, все молодцы!!!

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 18 октября 2017, 13:53

      Как будто Барселону выиграли с Месси 5:1 , да Севилья не плохой клуб , но это далеко не топ ! Кубок уефа только в России показатель

      -2
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 18 октября 2017, 13:51

      Это исторический ху*ня,Вы роняете запад

      -1
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 18 октября 2017, 13:26

      Селихов лучший игрок матча!!!! Шикарно сыграл, и своей игрой воодушевил всю команду. Красавцы!!!

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 18 октября 2017, 13:19

      Ну, удивили немного...

      0
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 18 октября 2017, 13:02

      Молодцы то конечно молодцы, но что дальше ??? Как будто в полуфинал вышли, а не Севилью обыграли

      0
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      Рейтинг: +53

      сашка0714 18 октября 2017, 13:01

      Да ясно

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      Рейтинг: +381

      Portoz 18 октября 2017, 12:45

      ребров давай,до свидания

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 октября 2017, 12:36

      Боюсь что болельщики других клубов так не считают,все притихли и попрятались по норам как крысы.

      3
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Диктор 18 октября 2017, 12:43

      Что тут прятаться? Объективно в чем историчность? Т.е. победы других наших клубов в евролигах это ерунда, все ждали победы Спартака над великой Севильей, финал что ли выйграли?

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > Диктор 18 октября 2017, 17:19

      - и правильно сделали!,пусть обсуждают своих героев!

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