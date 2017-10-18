Селихов назвал победу над «Севильей» исторической для российского футбола

Голкипер «Спартака» Александр Селихов считает, что разгромная победа над «Севильей» в Лиге чемпионов должна войти не только в историю красно-белых, но и в всего российского футбола.

«Конечно, ничья против «Марибора» немного портит впечатления от победы над «Севильей», но такой матч должен войти не только в историю «Спартака», но и в историю нашего футбола. Очень рад, что нам удалось победить такого непростого соперника.

Я лучший игрок матча? Не думаю об этом, вся команда заслужила это звание.

Думаю, что ключевым моментом встречи стал эпизод, когда Дмитрий Комбаров выбил мяч из пустых ворот. В моменте с пропущенным голом, я ошибся, должен был», – сказал Селихов.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.