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    Федун назвал механизм солидарности РФС неработающим

    Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что механизм солидарности, по которому должны отчисляться деньги детскому тренеру за трансфер его воспитанника, очевидно не работает в том виде, в котором существует на данный момент.

    Федун считает, что выплата должна строиться не от суммы контракта, который зачастую является нулевым, а от зарплаты футболиста.

    – Хочу коснуться и того, почему отдача российского футбола в плане появления молодых дарований меньше, чем у западных коллег. По-прежнему отсутствует правильная мотивация у детских тренеров. Задача выиграть областное первенство, турнир «водокачки» превалирует над желанием готовить настоящие таланты. Я пытался объяснить это, когда РФС ввел механизм солидарности – это выплата детским тренерам пяти процентов от суммы трансфера игрока при переходе из одного клуба в другой. Но так получилось, что у нас вообще нет сделок. Футболист «Ростова» едет в «Зенит» с нулевым контрактом.

    – Что предлагаете?

    – Механизм солидарности должен формироваться не из суммы трансфера, а из базовых доходов футболиста за первый год контракта с клубом, включая выплаты агенту. Таким образом, станут получать средства все, кто участвовал в подготовке парня до достижения 21 года. Вот к нам переходил Зобнин. Если бы такая система работала, его тренеру из Иркутска сразу перечислили бы 25-30 тысяч долларов. Для него это отличные деньги. И тогда специалисты будут заинтересованы, чтобы найти и вырастить талантливого футболиста. Трансферов у игрока может быть много, и именно тренер станет получать доход с каждой сделки, а не агент или еще кто-то. Сегодня деньги видит только посредник.

    – Предлагаете, чтобы сам футболист платил?

    – Нет. Агенту кто платит – разве футболист? Клуб, причем немалую сумму, около 10 процентов от валового дохода. Агентам придется подвинуться. Дзюба ушел в «Зенит» бесплатно, а если бы действовал предлагаемый механизм солидарности, «Спартак» мог получить неплохую сумму с его немаленькой зарплаты. И эти пять процентов покрыли бы 30-40 процентов годового бюджета академии.

    – Кто будет против такого предложения?

    – Агентское сообщество, поскольку это попытка ущемить его в доходах. Но ничего другого для мотивации тренеров не сделать. Да, у нас строят стадионы, поля. И на этих газонах тренируются платные группы. А так – подготовил человек условного Головина, который перейдет в другой клуб, и получил достойное вознаграждение.

    Это предложение полностью меняет вектор развития детского футбола. Если к этому добавить создание центров, что сделано в Германии и Англии, под них будет заложен реальный экономический механизм. И через 5-10 лет мы получим приток молодых дарований. И наши ребята начнут проявлять себя не в 25-26 лет, а в 17-18, как происходит в Европе.

    – Когда создавали первый механизм солидарности, в котором процент тренеру выплачивался с суммы трансфера, тоже преследовали благие цели.

    – Да, но оказалось, что сделок, связанных с деньгами, просто нет. Два клуба договорились – человек ушел. Это неконтролируемо с точки зрения финансов. Должны быть документы, по которым можно все проверить. Контракт футболиста предоставляется и визируется, там все прописано до копейки, включая агентские выплаты. Это все легко суммируется, высчитываются пять процентов и перечисляются.

    – Тогда придется прописывать выплату на весь срок действия договора, иначе в первый год по контракту футболисту могут положить копейки, а на второй-третий год уже нормальные деньги.

    – Но игрок-то не дурак! А если его выгонят после первого сезона? У нас 60-70 процентов контрактов заключается на один год. Это только первые пять-шесть клубов подписывают долгосрочные соглашения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2017 11:07
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    Комментарии (21)
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    алекс88
    1513243150
    Вместо мудко его надо....тот уволень за все годы не одной более менее грамотной идеи не подкинул
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    Garrincha58
    1513243658
    Федун так почему же ты е не перечислил 30 тыс зеленых в Иркутск? а то только бла бла бла
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    Gullit 76
    1513243707
    Мысль здравая - надо продвигать и дорабатывать.Позорно когда человек который воспитал игрока не получает ничего, а агент гребёт миллионы!
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    Garrincha58
    1513243792
    Солидарность? о чем он это же сколько тогда детский тренер Неймара получил бы, да ему бы на всю жизнь хватило
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    insider_retro
    1513243814
    Толково, продуманно! Как вариант для размышления и внесения изменений, вполне даже ничего!!.. Но у этой схемы столько противников в околофутбольной сфере - мама-не-горюй!!
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    Garrincha58
    1513243827
    14 декабря День Федуна!!!!
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    OfaZavr
    1513244502
    опять все верно сказал, но добиться подобного будет сложно.
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    neveldomha
    1513258990
    Суть детских футбольных школ есть выращивание профессионального футболиста. Чем они и занимаются. Только вот конечный продукт восстребован на 10%. И при чем тут деньги??????
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    порт
    1513262582
    Что то многовато сегодня Федуна.
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    ologreds
    1694991737
    numo529139
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