Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
8
4
2
25
11
14
28
14
8
3
3
18
6
12
27
14
8
2
4
18
13
5
26
14
7
3
4
21
13
8
24
14
4
6
4
17
16
1
18
14
5
2
7
17
22
-5
17
14
4
4
6
18
22
-4
16
14
0
0
14
3
34
-31
0
Команда
2
4
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
5
1
1
11
1
10
16
7
5
1
1
11
4
7
16
7
4
2
1
14
5
9
14
7
4
2
1
14
8
6
14
7
3
2
2
9
9
0
11
7
2
3
2
10
8
2
9
7
2
1
4
6
9
-3
7
7
0
0
7
1
17
-16
0
Команда
1
4
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
4
2
1
11
3
8
14
7
3
2
2
7
5
2
11
7
3
1
3
7
8
-1
10
7
3
1
3
7
9
-2
10
7
3
1
3
11
13
-2
10
7
2
3
2
7
8
-1
9
7
1
2
4
9
13
-4
5
7
0
0
7
2
17
-15
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире