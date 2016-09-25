Вернидуб: «Попытаемся использовать свои моменты в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал об ожиданиях от матча с «Манчестер Юнайтед», который пройдет в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Напомним, что встреча пройдет в Англии 29 сентября.

«Я смотрел игру «МЮ» против «Лестера». Думаю, многие ребята смотрели эту игру. Я скажу, что первые 20 минут очень хорошо выглядел «Лестер». Только вот не забил. А потом «МЮ» использовал свои главные козыри. Забил три мяча со стандартов. И хороший мяч забил Мата.

Команда очень серьeзная. Нужно будет основательно разобрать все сильные стороны соперника, которых, естественно, намного больше, чем слабых. Хотя слабые стороны тоже есть. Мы попытаемся использовать свои моменты.

Если сопоставлять наши клубы, то очень сложно это сделать во всех отношениях. Как по составу, так и по финансам. Но тем интереснее будет. Волнуюсь ли я? Пока нет. Волнение наступает в день игры. Когда начинается матч, то волнение наблюдается в первые 5-10 минут. Потом оно проходит. Эмоции начинают играть, я стараюсь их выплеснуть на поле, чтобы не держать в себе.

Мы очень уважаем соперника и понимаем, что будем играть с очень сильным клубом с мировым именем. Но к этому мы готовы. Раз мы туда попали, должны выходить и сражаться», — сказал наставник.