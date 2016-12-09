Тренер «Зари» доволен поражением от «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб после поражения от «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы призвал вынести уроки из выступления в этом турнире.

«Я благодарен своим ребятам. Да, мы проиграли – но вы понимаете, с кем мы играли. В первом тайме перекрывали зоны. В перерыве сказал идти вперед, не бояться – потому что нельзя было продержаться весь матч, как в первой половине.

Поэтому во втором тайме хотелось проводить свои атаки. К сожалению, на 47-й минуте ошиблись в центре поля, а такие команды, как «МЮ», ошибок не прощают. Мы пытались атаковать, моменты были, но, увы. В конце пропустили второй мяч. Я поздравляю Манчестер, мы же сосредоточимся на чемпионате. Постараемся и в следующем году попасть в Лигу Европы.

Для меня, тренерского штаба и футболистов – это большая школа. Проводя такие игры, футболисты будут прибавлять в уровне. Есть куда стремиться. Хотелось бы выступить лучше, но что есть, то есть. Да, мы уступили, но не так сильно, не так, как нам предрекали. Мы боролись с ведущими европейскими клубами», – заявил Вернидуб.

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Заря» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 0:2.