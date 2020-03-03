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Экс-капитан «Зенита»: «В сторону России больше не смотрю»

3 марта 2020, 10:26
19

Экс-капитан «Зенита» и главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал о возможности работы в России.

«Никогда не смотрел в ту сторону с того момента, когда у нас все случилось. Я один раз и навсегда сказал: «В ту сторону больше не смотрю». Пока все это происходит – никогда. Когда что-то наладится, что-то поменяется в лучшую сторону...

У меня были, я не скрываю, хорошие предложения. Но я их отмел, потому что здесь не должен стоять приоритет материальной стороны – денег. Прежде всего — твоя совесть, твое видение этой ситуации и патриотизм.

Я родился в Украине, почему я должен предать украинский народ и свою страну? Из-за денег? Можно и здесь заработать.

Беларусь – это совсем другое. Это та страна, с которой мы до сих пор дружим и нормальные отношения. Тот же Казахстан, я говорил. Все остальные бывшие страны СНГ – почему нет?» – заявил бывший защитник «Зенита».

  • Вернидуб выступал за клуб из Санкт-Петербурга в период с 1997 по 2000 год
  • Вместе с «Зенитом» бывший футболист выигрывал кубок России.

Источник: FootballHub
Россия. Премьер-лига Зенит Шахтер Вернидуб Юрий
Комментарии (19)
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ZENIT84,
1583226444
идиот а чем предавать то? если у вас правительство недоразвитое)))
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mihail200606
1583227009
Ну на здоровье...
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wobaekat
1583227390
Ничего, все наладится. Сказочный не вечен
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Чец
1583230151
Никогда не надо обсуждать точку зрения человека,который думает не так,как ты.Кому-то нравится борщ,кому-то щи.
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Олег1204
1583234201
Я смотрю пока поцриотизм у сельских рагулей прет из всех щелей
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neveldomha
1583239205
Трудно тренировать с кастрюлькой на голове.
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Бухбух
1583250959
Из России в сторону Вернидуба тоже никто не смотрит и не будет смотреть.
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3a zenit
1583258322
в мозге один чуб)
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Hektor 84
1583260058
Еще один патриот!!! Это по ходу друг зозули! Та не приезжайте к нам!. Ни когда плохо, ни когда хорошо. Мы переживем эту потерю.
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raritet
1585815759
Когда читаешь такое, до сих пор не верится , что все это говорит, и наверное, и думает так, взрослый человек. Что-то не то происходит со всеми людьми, проживающими в Украине. То ли короновируса объелись, то ли какая-то муха особая укусила. Интересно только одно - в течении этого столетия это заболевание вылечится ? В свое время, в поисках сестры, проживавшей в Украине, я начал ее поиск по социальным сетям и сразу бросилось в глаза- буквально все украинцы из всех городов и сел , указывая место жительство , писали , например:Европа, село Жмеринка такого то района. Наверное нам трудно представить что указывая свое место жительства мы пишем , например Европа, Санкт-Петербург и т.д. Было ощущение, что на каком -то уровне идет промывка мозгов. Хотя, с другой стороны, если нечего промывать?///
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