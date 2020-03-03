Экс-капитан «Зенита»: «В сторону России больше не смотрю»

Экс-капитан «Зенита» и главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал о возможности работы в России.

«Никогда не смотрел в ту сторону с того момента, когда у нас все случилось. Я один раз и навсегда сказал: «В ту сторону больше не смотрю». Пока все это происходит – никогда. Когда что-то наладится, что-то поменяется в лучшую сторону...

У меня были, я не скрываю, хорошие предложения. Но я их отмел, потому что здесь не должен стоять приоритет материальной стороны – денег. Прежде всего — твоя совесть, твое видение этой ситуации и патриотизм.

Я родился в Украине, почему я должен предать украинский народ и свою страну? Из-за денег? Можно и здесь заработать.

Беларусь – это совсем другое. Это та страна, с которой мы до сих пор дружим и нормальные отношения. Тот же Казахстан, я говорил. Все остальные бывшие страны СНГ – почему нет?» – заявил бывший защитник «Зенита».