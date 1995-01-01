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    Экс-капитан «Зенита»: «В сторону России больше не смотрю»

    Экс-капитан «Зенита» и главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал о возможности работы в России.

    «Никогда не смотрел в ту сторону с того момента, когда у нас все случилось. Я один раз и навсегда сказал: «В ту сторону больше не смотрю». Пока все это происходит – никогда. Когда что-то наладится, что-то поменяется в лучшую сторону...

    У меня были, я не скрываю, хорошие предложения. Но я их отмел, потому что здесь не должен стоять приоритет материальной стороны – денег. Прежде всего — твоя совесть, твое видение этой ситуации и патриотизм.

    Я родился в Украине, почему я должен предать украинский народ и свою страну? Из-за денег? Можно и здесь заработать.

    Беларусь – это совсем другое. Это та страна, с которой мы до сих пор дружим и нормальные отношения. Тот же Казахстан, я говорил. Все остальные бывшие страны СНГ – почему нет?» – заявил бывший защитник «Зенита».

    • Вернидуб выступал за клуб из Санкт-Петербурга в период с 1997 по 2000 год
    • Вместе с «Зенитом» бывший футболист выигрывал кубок России.

    Источник: FootballHub

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    Сегодня, 10:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1672

      Литейный4 36 минут назад

      Ещё одному майданутому одели кастрюлю на бошку и стучат по ней. Поэтому нифига не видит и не слышит. Гыгыгы

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      Рейтинг: +2603

      Alekxei Z. 56 минут назад

      Что тут обсуждать ?
      Бомбардир не трогайте тему Украины, зачем разжигать злобу ?
      Позиция гражданина своей страны и какая разница за кого он играл.

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