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    Украинский тренер Вернидуб: «Не поеду работать в Россию ни за какие деньги»

    Украинский тренер Юрий Вернидуб исключил свое трудоустройство в одном из российских клубов.

    – Российские варианты карьеры для себя по-прежнему исключаете?

    – Начисто. И давайте я сразу отвечу, чтобы больше этой темой меня не дергали. Беларусь для меня – да. Любая постсоветская страна – да. Кроме России.

    Кто прав, рассудит только время. Но, я думаю, мы ни в чем не виноваты. Украина была бы виновата лишь в том случае, если бы пришла на чью-то территорию. К сожалению, пришли на нашу. Считаю, не следовало приходить – мы сами прекрасно разобрались бы в этом. Россия же смогла разобраться с Чечней? Никто же не мешал и никто не приходил? Другое дело, если бы мы обратились и кричали «помогите»... Хочу раз и навсегда закрыть у вас эту тему.

    А в Россию не поеду никогда. И ни за какие деньги. Хотя варианты были, и много – не боюсь об этом говорить. К счастью, деньги не самое важное в моей жизни. Они нужны, но не хочу их получать – хочу зарабатывать. Тогда легче и копить, и тратить. Когда же начинаешь «мутить», делаешь что-то не то, а требуешь многого – это неправильно. Так меня воспитали родители, и я им благодарен.

    • 7 ноября Вернидуб возглавил солигорский «Шахтер».
    • До этого он восемь лет работал с «Зарей».
    • Будучи футболистом, украинец выступал за «Зенит» с 1997 по 2000 год и даже был капитаном команды.

    Источник: «Прессбол»

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +928

      опус 2 29 минут назад

      Марафон открыли - кто не поедет в Россию ! Зачем ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +190

      RJM555 35 минут назад

      да ты что не обижай нас приезжай вся Россия тебя ждет от Камчатки до Чечни....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6264

      mihail200606 43 минуты назад

      Ну не едь.. Интервью непонятно кого непонятно зачем..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1630

      isa361 46 минут назад

      Для начала верни дуб!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +190

      RJM555 > isa361 30 минут назад

      фамилия интересная .....о многом говорит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +681

      ZENIT84, 47 минут назад

      а кто это такой ВЕРНИДУБ? тренер по шахматам или по бильярду?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5605

      Антибиотик 54 минуты назад

      Еще один бандерлог с промытыми помойкой мозгами. Кому ты нужен в России? У нас своих дубов хватает. Сами бы они разобрались. Пустили в руководство страной безработных лодырей и уродов с западной Украины, потом продались за печеньки америкосам и сами же уничтожили свою страну. А России не нужно, чтобы у её границ стояли ракеты НАТО. Поэтому мы и только мы будем решать, в каких границах будет существовать бывшая УССР. А не нравится, валите к своим хозяевам за океан. Вот только кому вы там нужны, продажные...

      6
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      Рейтинг: -21

      Вот oнo чё Михалыч > Антибиотик 52 минуты назад

      Ты пасть бы закрыл, москальская морда

      -3
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      ...
      Рейтинг: +5605

      Антибиотик > Вот oнo чё Михалыч 33 минуты назад

      Пасть это то, что у тебя вместо головы с мозгом. Странное ты существо, Ни с кем не согласен, но упорно заходишь сюда, чтобы тебя, отброса общества, здесь все пылесосили. Тебе это нравится? Хочешь об этом поговорить?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -21

      Вот оно чё Михалыч > Антибиотик 5 минут назад

      Вот оно чо Михалыч то липовый.Зайди на мой профиль и посмотри сколько у меня комментов и Дивизион в конкурсе прогнозов.И что там у липового Вот оно чо михалыча...Есть тут такой тип-- Ростов супер.У него десятки аккаунтов с которых он минусует других.По 40-50 минусов на коммент.Комменты он делал со второго своего основного аккаунта - Порванный хрюкан. Порванного хрюкана забанили. Ростов супер сделал другой второй основной аккаунт- Братан порванного хрюкан....Ну и в дополнение фальшивые аккаунты, похожие на оригинал.Как и в моем случае. По ходу ты не один, которому это надо рассказывать.Администрация Бомбардира спит (( , а ведь должны блокировать таких провокаторов.... Если чо придется копипастить.)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1029

      Niko 1 час назад

      Неееееет. Ну ты что? Передумай. Приезжай. Давай возглавишь сразу Зенит, ЦСКА и сборную. Юрий задумайся, у нас только должность президента занята, в остальном готовы на любые позиции. Ты же такой крутой, честный, справедливый и сверхталантливый чувак)))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3844

      nik55 1 час назад

      возомнил себя великим тренером ? ты и даром никому не нужен

      2
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      Рейтинг: +1523

      sobaka120982 1 час назад

      Овца ты паршивая!!! Кто к тебе пришёл??? Ты читаешь доклады ООН? Нет на домбасе российской армии , но есть добровольцы из России но не только же из России. А чт касаемо Чечни но рот закрой, вас там Хохлов тысячами положили ( в качестве таких же добровольцев) или вас просили приезжать туда???

      6
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    • ...
      Рейтинг: +2581

      пряник929 1 час назад

      А его кто то звал????напомнил о своем существовании гейхлопец...

      2
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