Украинский тренер Вернидуб: «Не поеду работать в Россию ни за какие деньги»

Украинский тренер Юрий Вернидуб исключил свое трудоустройство в одном из российских клубов.

– Российские варианты карьеры для себя по-прежнему исключаете?

– Начисто. И давайте я сразу отвечу, чтобы больше этой темой меня не дергали. Беларусь для меня – да. Любая постсоветская страна – да. Кроме России.

Кто прав, рассудит только время. Но, я думаю, мы ни в чем не виноваты. Украина была бы виновата лишь в том случае, если бы пришла на чью-то территорию. К сожалению, пришли на нашу. Считаю, не следовало приходить – мы сами прекрасно разобрались бы в этом. Россия же смогла разобраться с Чечней? Никто же не мешал и никто не приходил? Другое дело, если бы мы обратились и кричали «помогите»... Хочу раз и навсегда закрыть у вас эту тему.

А в Россию не поеду никогда. И ни за какие деньги. Хотя варианты были, и много – не боюсь об этом говорить. К счастью, деньги не самое важное в моей жизни. Они нужны, но не хочу их получать – хочу зарабатывать. Тогда легче и копить, и тратить. Когда же начинаешь «мутить», делаешь что-то не то, а требуешь многого – это неправильно. Так меня воспитали родители, и я им благодарен.