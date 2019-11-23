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  • Украинский тренер Вернидуб: «Не поеду работать в Россию ни за какие деньги»

Украинский тренер Вернидуб: «Не поеду работать в Россию ни за какие деньги»

23 ноября 2019, 06:52
38

Украинский тренер Юрий Вернидуб исключил свое трудоустройство в одном из российских клубов.

– Российские варианты карьеры для себя по-прежнему исключаете?

– Начисто. И давайте я сразу отвечу, чтобы больше этой темой меня не дергали. Беларусь для меня – да. Любая постсоветская страна – да. Кроме России.

Кто прав, рассудит только время. Но, я думаю, мы ни в чем не виноваты. Украина была бы виновата лишь в том случае, если бы пришла на чью-то территорию. К сожалению, пришли на нашу. Считаю, не следовало приходить – мы сами прекрасно разобрались бы в этом. Россия же смогла разобраться с Чечней? Никто же не мешал и никто не приходил? Другое дело, если бы мы обратились и кричали «помогите»... Хочу раз и навсегда закрыть у вас эту тему.

А в Россию не поеду никогда. И ни за какие деньги. Хотя варианты были, и много – не боюсь об этом говорить. К счастью, деньги не самое важное в моей жизни. Они нужны, но не хочу их получать – хочу зарабатывать. Тогда легче и копить, и тратить. Когда же начинаешь «мутить», делаешь что-то не то, а требуешь многого – это неправильно. Так меня воспитали родители, и я им благодарен.

  • 7 ноября Вернидуб возглавил солигорский «Шахтер».
  • До этого он восемь лет работал с «Зарей».
  • Будучи футболистом, украинец выступал за «Зенит» с 1997 по 2000 год и даже был капитаном команды.

Источник: «Прессбол»
Россия. Премьер-лига Вернидуб Юрий
Комментарии (38)
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Ушат Помоев
1574484126
Кому ты нужен то!
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dimag
1574486790
В солигорском Шахтере он, а в соликамский Белый лебедь не хочет
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пряник929
1574488438
А его кто то звал????напомнил о своем существовании гейхлопец...
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sobaka120982
1574488962
Овца ты паршивая!!! Кто к тебе пришёл??? Ты читаешь доклады ООН? Нет на домбасе российской армии , но есть добровольцы из России но не только же из России. А чт касаемо Чечни но рот закрой, вас там Хохлов тысячами положили ( в качестве таких же добровольцев) или вас просили приезжать туда???
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Niko
1574489075
Неееееет. Ну ты что? Передумай. Приезжай. Давай возглавишь сразу Зенит, ЦСКА и сборную. Юрий задумайся, у нас только должность президента занята, в остальном готовы на любые позиции. Ты же такой крутой, честный, справедливый и сверхталантливый чувак)))
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Антибиотик
1574489626
Еще один бандерлог с промытыми помойкой мозгами. Кому ты нужен в России? У нас своих дубов хватает. Сами бы они разобрались. Пустили в руководство страной безработных лодырей и уродов с западной Украины, потом продались за печеньки америкосам и сами же уничтожили свою страну. А России не нужно, чтобы у её границ стояли ракеты НАТО. Поэтому мы и только мы будем решать, в каких границах будет существовать бывшая УССР. А не нравится, валите к своим хозяевам за океан. Вот только кому вы там нужны, продажные...
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ZENIT84,
1574490061
а кто это такой ВЕРНИДУБ? тренер по шахматам или по бильярду?
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_MATRIX_
1574495944
Обычный тупой хохлоид. На фиг вы у него вообще брали интервью? Он же хохло-д.е.г.е.н.е.р.а.т., чего от него еще можно ждать?
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general.lizyukov
1574498488
Господь, за что?! За что ты лишил жалкий российский футбол приезда Великого Тренера всех времён и народов?!!!! О, боже, как теперь жЫть, к на мне приедет Сам Великий Вернидуб!!! Всё, надо закрывать РПЛ, распускать сборную, поля засеять картохой, а всех наших никчемных игрочишек отправить повышать свой уровень на Великую Родину Футбола!!! Ведь всем известно, что 140 тыщ лет назад протукры уже гоняли мячик из кожи тиранозавра ))) Б...., они теперь все будут пиариться на этой теме "Кто следующий не поедет в Россию?" Что-то ни разу не слышал, чтобы наши игроки и тренеры рвались на Украину. Очевидно, не дотягивают по уровню, другого объяснения не вижу )))
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Taps
1574504335
А кто тебя дятел приглашает ? Скачи дальше ...
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