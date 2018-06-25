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  • Тренер «Зари» Вернидуб: «Было выгодное предложение из России, но там я работать не буду»

Тренер «Зари» Вернидуб: «Было выгодное предложение из России, но там я работать не буду»

25 июня 2018, 10:54
8

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб продлил контракт с луганским клубом до 2020 года. В 1999 году Вернидуб выиграл Кубок России в составе «Зенита».

– У меня договор с президентом, что если я получаю предложение от другого клуба, то сразу сообщаю руководству. Не буду говорить, что у меня их не было. Было предложение от очень хорошего клуба и выгодное во всех отношениях. Но я все-таки остался в «Заре».

– От кого, если не секрет?

– Сейчас не стоит об этом говорить. Скажу лишь, что оно было из России, но там я работать не буду в любом случае, несмотря на то, что клуб с очень хорошим именем.

Источник: Football.ua
Украина. Плей-офф Трансферы Заря Вернидуб Юрий
Комментарии (8)
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KOLBIS
1529913574
Лять мы расстроились прям...Да и не было,а если и было то помощником младшего тренера...
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fanchik
1529914539
От выгодных предложений редко отказываются,что-то "ссыкунством" от Вернидуба "пахнуло"
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Sanches65
1529915278
Дворником наверное... только в этом качестве можно использовать хохлов.
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Рубик Докоян
1529915780
Теперь можешь, Юра, баллотироваться в Верховную Раду, примут в любую партию. А у нас и своих тренеров достаточно, без политики в голове.
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Cupota
1529918778
Новость, затмевающая Мундиаль! Именно сейчас слова какого-то колхозного деятеля с откормленным эго о своем светлом будущем нам особенно важны. Не Рональдо, Кейн и даже Дзюбиньё, а именно вот это полное ничто.
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vavanze
1529924407
Не недо у нас работать
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srg38
1529930412
Дуб то верни! Будь человеком
Ответить
Ailend
1532508672
У каждого свои интересы, как и у футболистов к которым поступают предложения из Китая. Да, больше денег, но в Европейский чемпионатах куда престижней.
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