Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тренер «Зари» Вернидуб: «Было выгодное предложение из России, но там я работать не буду»

    Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб продлил контракт с луганским клубом до 2020 года. В 1999 году Вернидуб выиграл Кубок России в составе «Зенита».

    – У меня договор с президентом, что если я получаю предложение от другого клуба, то сразу сообщаю руководству. Не буду говорить, что у меня их не было. Было предложение от очень хорошего клуба и выгодное во всех отношениях. Но я все-таки остался в «Заре».

    – От кого, если не секрет?

    – Сейчас не стоит об этом говорить. Скажу лишь, что оно было из России, но там я работать не буду в любом случае, несмотря на то, что клуб с очень хорошим именем.

    Источник: Football.ua

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2018 10:54
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 25 июля 2018, 11:51

      У каждого свои интересы, как и у футболистов к которым поступают предложения из Китая. Да, больше денег, но в Европейский чемпионатах куда престижней.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 25 июня 2018, 15:40

      Дуб то верни! Будь человеком

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      vavanze 25 июня 2018, 14:00

      Не недо у нас работать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Cupota 25 июня 2018, 12:26

      Новость, затмевающая Мундиаль! Именно сейчас слова какого-то колхозного деятеля с откормленным эго о своем светлом будущем нам особенно важны. Не Рональдо, Кейн и даже Дзюбиньё, а именно вот это полное ничто.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июня 2018, 11:36

      Теперь можешь, Юра, баллотироваться в Верховную Раду, примут в любую партию. А у нас и своих тренеров достаточно, без политики в голове.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +649

      Sanches65 25 июня 2018, 11:27

      Дворником наверное... только в этом качестве можно использовать хохлов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 25 июня 2018, 11:15

      От выгодных предложений редко отказываются,что-то "ссыкунством" от Вернидуба "пахнуло"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 10:59

      Лять мы расстроились прям...Да и не было,а если и было то помощником младшего тренера...

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11