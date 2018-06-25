Тренер «Зари» Вернидуб: «Было выгодное предложение из России, но там я работать не буду»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб продлил контракт с луганским клубом до 2020 года. В 1999 году Вернидуб выиграл Кубок России в составе «Зенита».

– У меня договор с президентом, что если я получаю предложение от другого клуба, то сразу сообщаю руководству. Не буду говорить, что у меня их не было. Было предложение от очень хорошего клуба и выгодное во всех отношениях. Но я все-таки остался в «Заре».

– От кого, если не секрет?

– Сейчас не стоит об этом говорить. Скажу лишь, что оно было из России, но там я работать не буду в любом случае, несмотря на то, что клуб с очень хорошим именем.