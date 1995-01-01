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    Тренер «Шерифа» Вернидуб: «Обыграть «Шахтер» в два мяча – дорогого стоит. Я очень счастлив»

    Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился эмоциями после победы над «Шахтером» в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

    «Хорошая игра. Хороший соперник. Мы понимали, что «Шахтер» – постоянный участник ЛЧ. Понимали их силу, но понимали также, что мои ребята им не уступают. Очень за них рад.

    Да, играли от обороны, по-другому с ними нельзя. Забили два прекрасных мяча, могли и еще забить. Я сегодня очень счастливый человек. Думаю, ребята тоже.

    Мне лично приятно. Сам из Украины. Девять лет тренировал «Зарю». Сталкивались там и с «Шахтером», выиграли всего две игры. Сейчас мы столкнулись с «Шахтером в ЛЧ. Обыграть их в первом матче в два мяча – дорогого стоит», – сказал Вернидуб.

    • «Шериф» выиграл в дебютном матче в группе ЛЧ.
    • Молдаване также встретятся с «Реалом» и «Интером».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13055

      paracetamol 29 минут назад

      Смотрел. Бразильско-майданным шахтерам ничего не светило!

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