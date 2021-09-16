Тренер «Шерифа» Вернидуб: «Обыграть «Шахтер» в два мяча – дорогого стоит. Я очень счастлив»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился эмоциями после победы над «Шахтером» в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

«Хорошая игра. Хороший соперник. Мы понимали, что «Шахтер» – постоянный участник ЛЧ. Понимали их силу, но понимали также, что мои ребята им не уступают. Очень за них рад.

Да, играли от обороны, по-другому с ними нельзя. Забили два прекрасных мяча, могли и еще забить. Я сегодня очень счастливый человек. Думаю, ребята тоже.

Мне лично приятно. Сам из Украины. Девять лет тренировал «Зарю». Сталкивались там и с «Шахтером», выиграли всего две игры. Сейчас мы столкнулись с «Шахтером в ЛЧ. Обыграть их в первом матче в два мяча – дорогого стоит», – сказал Вернидуб.