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    Вернидуб: «Украинский футбол сильнее российского. У нас нет бюджетных команд»

    Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб считает, что украинский футбол сильнее российского.

    — А если сравнить российский и украинский футбол. Кто сильнее сейчас?

    — Украина! У нас достаточно много молодых футболистов. В России их очень мало. Чемпионаты не буду сравнивать.

    — Почему? Украина скоро может обойти Россию в рейтинге УЕФА.

    — А смысл? У вас почти все бюджетные команды! На Украине нет бюджетных команд.

    — И при этом вы еще можете нас обойти...

    — Посмотрим. Но я, конечно, буду болеть за Украину. Я очень хочу, чтобы мы обошли Россию. Бюджет — это одно. Ты его получил и распилил. А когда есть хозяин, то все понимают, что человек считает каждую копейку. Все с этим считаются.

    — А у вас есть на примете российские игроки, которых вы бы взяли в «Шериф»?

    — Не задумывался, потому что понимаю, что сюда никто не поедет. В России предложат гораздо больше!

    • «Шериф» Вернидуба набрал 6 очков в 2 турах ЛЧ.
    • Молдавская команда победила «Шахтер» (2:0) и «Реал» (2:1).
    • Следующий соперник – «Интер».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:04
    Комментарии24
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      Рейтинг: +639

      Sancho010365 8 минут назад

      С Юрием Вернидуб можно и согласиться, а можно и нет. То что в Украине неплохие молодые ребята, не промолчу. Футболисты с Украины всегда украшали и украшают чемпионат России, тут и говорить нечего (Спартак, Динамо М., Рубин, Зенит). Неплохая сейчас молодежь, а саме защитники в Динамо К. и нападающие в Шахтёре. Сборная будет неплохая и это радует, нашу команду всегда отличает комбинационная игра, техника тоже на уровне. Так пожелаем нам всем удачу!

      0
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      Рейтинг: +2196

      Ден 781 36 минут назад

      Ну, Шахтер бюджетный…да и Динамо….вообщем вся суть рассказа Слава Украине

      1
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      Рейтинг: +1651

      VGreen > Ден 781 27 минут назад

      Шахтер бюджетный?! ты шутишь?!)) и кто же его обеспечивает? Донецкая область?))

      0
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      Рейтинг: +2196

      Ден 781 > VGreen 20 минут назад

      Я и спрашиваю, кто там на бюджете (смеюсь)

      0
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      Рейтинг: +655

      Блямба 55 минут назад

      Кто-то уже заорал,что Вернидуб -капитан Зенита,а в Питере "два хохла пригрелись"..?
      Нет..
      Странно...

      3
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      Рейтинг: +25050

      silver29 1 час назад

      Традиционно игроки с Украины составляли основу сборной СССР, клубы входили в топ европейских турниров, лучший тренер времен СССР это Лобановский, тут спорить трудно. Сейчас на клубном уровне все решают деньги, может клуб купить готового импортного игрока, значит он на коне.

      2
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      Рейтинг: +161

      Vitaga > silver29 57 минут назад

      лучший тренер времен СССР не Лобановский - хотя он очень велик. лучший - Качалин. при нем брали и Евро и играли в полуфинале ЧМ

      0
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      Рейтинг: +7432

      FanatSerj 1 час назад

      Ахх-хааа-хааа, сказал тренер команды, которая полностью на подсосе организации "Шериф" спонсируемой мутными схемами бесплатного газа из России для электростанции в Приднестровье и которое по факту владеет всем Приднестровьем )))

      2
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      Рейтинг: +609

      kliker 1 час назад

      Всё же мало у кого хватает ума не отвечать на стрёмные вопросы.
      Вот и этот оказался "братом по разуму" футболистом

      2
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      Рейтинг: +137

      Санчес65 1 час назад

      Эх, если бы я не служил в свое время на Украине, наверное хохлов бы за людей считал.

      0
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      Рейтинг: +5132

      Давид59 1 час назад

      Сравнить чей футбол сильнее можно только при очной встрече. А так, коэффициенты, рейтинги - это всё очень приблизительно.

      1
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      Рейтинг: +1944

      acor94 1 час назад

      А, ну всё. Шериф мне больше не нравится ((

      4
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      Рейтинг: +2417

      tarasofka 1 час назад

      1) бюджетная команда не может быть сильной?
      2) в спартаке, конечно, каждую копейку считают, да.

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