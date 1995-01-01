Вернидуб: «Украинский футбол сильнее российского. У нас нет бюджетных команд»

С Юрием Вернидуб можно и согласиться, а можно и нет. То что в Украине неплохие молодые ребята, не промолчу. Футболисты с Украины всегда украшали и украшают чемпионат России, тут и говорить нечего (Спартак, Динамо М., Рубин, Зенит). Неплохая сейчас молодежь, а саме защитники в Динамо К. и нападающие в Шахтёре. Сборная будет неплохая и это радует, нашу команду всегда отличает комбинационная игра, техника тоже на уровне. Так пожелаем нам всем удачу!
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб считает, что украинский футбол сильнее российского.
— А если сравнить российский и украинский футбол. Кто сильнее сейчас?
— Украина! У нас достаточно много молодых футболистов. В России их очень мало. Чемпионаты не буду сравнивать.
— Почему? Украина скоро может обойти Россию в рейтинге УЕФА.
— А смысл? У вас почти все бюджетные команды! На Украине нет бюджетных команд.
— И при этом вы еще можете нас обойти...
— Посмотрим. Но я, конечно, буду болеть за Украину. Я очень хочу, чтобы мы обошли Россию. Бюджет — это одно. Ты его получил и распилил. А когда есть хозяин, то все понимают, что человек считает каждую копейку. Все с этим считаются.
— А у вас есть на примете российские игроки, которых вы бы взяли в «Шериф»?
— Не задумывался, потому что понимаю, что сюда никто не поедет. В России предложат гораздо больше!