Вернидуб: «Украинский футбол сильнее российского. У нас нет бюджетных команд»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб считает, что украинский футбол сильнее российского.

— А если сравнить российский и украинский футбол. Кто сильнее сейчас?

— Украина! У нас достаточно много молодых футболистов. В России их очень мало. Чемпионаты не буду сравнивать.

— Почему? Украина скоро может обойти Россию в рейтинге УЕФА.

— А смысл? У вас почти все бюджетные команды! На Украине нет бюджетных команд.

— И при этом вы еще можете нас обойти...

— Посмотрим. Но я, конечно, буду болеть за Украину. Я очень хочу, чтобы мы обошли Россию. Бюджет — это одно. Ты его получил и распилил. А когда есть хозяин, то все понимают, что человек считает каждую копейку. Все с этим считаются.

— А у вас есть на примете российские игроки, которых вы бы взяли в «Шериф»?

— Не задумывался, потому что понимаю, что сюда никто не поедет. В России предложат гораздо больше!