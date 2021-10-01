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  • Вернидуб: «Украинский футбол сильнее российского. У нас нет бюджетных команд»

Вернидуб: «Украинский футбол сильнее российского. У нас нет бюджетных команд»

1 октября 2021, 12:04
56

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб считает, что украинский футбол сильнее российского.

— А если сравнить российский и украинский футбол. Кто сильнее сейчас?

— Украина! У нас достаточно много молодых футболистов. В России их очень мало. Чемпионаты не буду сравнивать.

— Почему? Украина скоро может обойти Россию в рейтинге УЕФА.

— А смысл? У вас почти все бюджетные команды! На Украине нет бюджетных команд.

— И при этом вы еще можете нас обойти...

— Посмотрим. Но я, конечно, буду болеть за Украину. Я очень хочу, чтобы мы обошли Россию. Бюджет — это одно. Ты его получил и распилил. А когда есть хозяин, то все понимают, что человек считает каждую копейку. Все с этим считаются.

— А у вас есть на примете российские игроки, которых вы бы взяли в «Шериф»?

— Не задумывался, потому что понимаю, что сюда никто не поедет. В России предложат гораздо больше!

  • «Шериф» Вернидуба набрал 6 очков в 2 турах ЛЧ.
  • Молдавская команда победила «Шахтер» (2:0) и «Реал» (2:1).
  • Следующий соперник – «Интер».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Шериф Вернидуб Юрий
Комментарии (56)
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portero
1633079398
Верни дуб на место...
Только игра покажет, кто сильнее, а пока и те и другие совсем не очень хорошо играют(если мягко сказать)...
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99-й
1633081293
Ну если Динамо с Шахтером отбросить, остальные не факт шо в ФНЛ-е у нас удержаться
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acor94
1633081802
А, ну всё. Шериф мне больше не нравится ((
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kliker
1633082399
Всё же мало у кого хватает ума не отвечать на стрёмные вопросы. Вот и этот оказался "братом по разуму" футболистом
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FanatSerj
1633083350
Ахх-хааа-хааа, сказал тренер команды, которая полностью на подсосе организации "Шериф" спонсируемой мутными схемами бесплатного газа из России для электростанции в Приднестровье и которое по факту владеет всем Приднестровьем )))
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Блямба
1633085571
Кто-то уже заорал,что Вернидуб -капитан Зенита,а в Питере "два хохла пригрелись"..? Нет.. Странно...
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Amrdiap
1633092049
Без лукавство, то украинская школа футбола всегда была на голову выше российского и других союзных школ. И по количеству завоеванных трофеев и регалий, не кто не может сравнится с ними. По количеству европейских титулов и даже по количеству лучших(золотой мяч) футболистов. Имей такие же экономические возможности украинские клубы, то сейчас входили бы в ТОП-5 европейских чемпионатов...
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slavа0508
1633094187
Бедные хохлы . вот не как не могут жить что бы нас не вспомнить ...ну плохо им без нас . что тут поделать ...
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Вомбат
1633095386
Модераторы, заблокируйте провокаторов, разводящих межнациональный срач, пока ваш сайт не наказали за его разжигание.
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slavа0508
1633096248
Главный показатель взятые титулы в Европе у нас 2 у них 1 ...
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