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    Вернидуб: «Результат первого матча должен давить на «Шахтер», а не на «Шериф»

    Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался о предстоящем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».

    «Будет хорошая игра с лидером украинского футбола. К сожалению, ни мы, ни «Шахтер» дальше не идем. Тем не менее, мы счастливы, что заняли третье место и будем участвовать в Лиге Европы.

    Результат первой игры должен давить не на нас, а на «Шахтер». Мы дома сыграли удачно, это была первая игра группового этапа. Завтра будет сложная игра, я знаю, что это за клуб. Но мы готовились к этой игре и хотелось бы провести один из лучших нашей матчей. Хотим насладиться игрой и чтобы матч завершился с позитивным результатом для нас.

    Двоякое впечатление, потому что мы очень неплохо стартовали. Стартовали с двух побед. Понятно, что амбиции начали зашкаливать. Но мы понимали, что нас ждет дальше. Старались взять очков по максимуму, но проиграли следующие три игры. Мы понимаем, кому мы проиграли и с кем завтра будем играть.

    У «Шахтера» достаточно много сильных и дорогих футболистов, техничных бразильцев. Будет нелегко. Были необязательные травмы, это нас подкосило. Эти потери мы не могли компенсировать. Мы можем заявить только 17 иностранцев, поэтому это также сыграло свою роль. Это будет для меня и для всей команды уроком. Будем двигаться дальше.

    Перед каждой игрой я говорю футболистам одни и те же слова: нужно выходить играть в футбол и получать удовольствие. Нужно раскрепощенно вести себя на поле, не бей-беги, а играть в короткий пас, строить свои атаки.

    Все говорили, что в этой группе мы будем четвертые. Но мы справились и сумели обойти такой сильный клуб, как «Шахтер». Они захотят взять реванш, но нужно получить удовольствие от игры, нужно быть постоянно в движении и выполнять все требования.

    Не думал, что обеспечим себе еврокубки весной досрочно. Понимали, какая у нас группа – группа смерти. Но мы смогли желанием и неимоверными усилиями добиться того, что мы проходим дальше, а «Шахтер» остается без еврокубков. Назвал бы свою команду «интернациональные мужики», – сказал Вернидуб.

    • «Шахтер» примет «Шериф» во вторник в 23:00 мск.
    • В первом матче в Тирасполе хозяева победили со счетом 2:0.

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    Источник: Sport Arena

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    06.12.2021 23:40
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