Тренер «Шерифа» Вернидуб: «Выступить так в Лиге чемпионов нам позволила отмена лимита на легионеров. Он не приносит пользы»

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался насчет лимита на легионеров. В чемпионате Молдавии его нет.

«Не хочу обижать молдавских футболистов, но отмена лимита позволила «Шерифу» так выступить в Лиге чемпионов. Лимит не принесет пользы ни одному чемпионату», – убежден Вернидуб.