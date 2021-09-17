Тренер «Шерифа» Вернидуб: «Выступить так в Лиге чемпионов нам позволила отмена лимита на легионеров. Он не приносит пользы»

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался насчет лимита на легионеров. В чемпионате Молдавии его нет.
«Не хочу обижать молдавских футболистов, но отмена лимита позволила «Шерифу» так выступить в Лиге чемпионов. Лимит не принесет пользы ни одному чемпионату», – убежден Вернидуб.
- На этой неделе «Шериф» победил «Шахтер» (2:0).
- На поле в составе молдаван не было ни одного гражданина Молдавии.
- «Шериф» – 1-й в истории молдавский клуб в группе Лиги чемпионов.
Источник: твиттер «Матч ТВ»