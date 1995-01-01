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    Тренер «Шерифа» Вернидуб: «Выступить так в Лиге чемпионов нам позволила отмена лимита на легионеров. Он не приносит пользы»

    Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался насчет лимита на легионеров. В чемпионате Молдавии его нет.

    «Не хочу обижать молдавских футболистов, но отмена лимита позволила «Шерифу» так выступить в Лиге чемпионов. Лимит не принесет пользы ни одному чемпионату», – убежден Вернидуб.

    • На этой неделе «Шериф» победил «Шахтер» (2:0).
    • На поле в составе молдаван не было ни одного гражданина Молдавии.
    • «Шериф» – 1-й в истории молдавский клуб в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14328

      Garrincha58 24 минуты назад

      жаль что ВВП другого мнения

      1
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      ...
      Рейтинг: +83

      paketiwe > Garrincha58 11 минут назад

      У ВВП на этот счет мнения вообще нет, сказал то, что написали в бумажке.

      1
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