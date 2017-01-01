Лига чемпионов. «Шериф» Вернидуба в дебютном матче группового этапа победил «Шахтер»

«Шериф» добился победы в первом же матче группового этапа Лиги чемпионов для всей Молдавии. Команда украинца Юрия Вернидуба победила «Шахтер».

Второй гол «Шерифа» забил бывший форвард «Нижнего Новгорода» Момо Янсане. Он вышел на замену на 55-й минуте.

«Шериф» не проигрывает 13 матчей подряд.

Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур

Шериф (Молдавия) – Шахтер (Украина) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Траоре, 16; 2:0 – Янсане, 62.

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