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    Лига чемпионов. «Шериф» Вернидуба в дебютном матче группового этапа победил «Шахтер»

    «Шериф» добился победы в первом же матче группового этапа Лиги чемпионов для всей Молдавии. Команда украинца Юрия Вернидуба победила «Шахтер».

    Второй гол «Шерифа» забил бывший форвард «Нижнего Новгорода» Момо Янсане. Он вышел на замену на 55-й минуте.

    «Шериф» не проигрывает 13 матчей подряд.

    Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур

    Шериф (Молдавия) – Шахтер (Украина) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Траоре, 16; 2:0 – Янсане, 62.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:36
    Комментарии16
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      Рейтинг: +9362

      Cleaner 4 минуты назад

      Неожиданно. 1:0 может быть случайностью. А вот 2:0 это уже закономерность и класс команды.

      0
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      Рейтинг: +21287

      slavutiq70 15 минут назад

      Да уж уже Молдаване . лучше наших ...дожили до счастливого будущего ..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +991

      balam 50 минут назад

      молдоване какието смуглые очень.шахтеры то понятно.Шерифу-5 баллов

      1
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      ...
      Рейтинг: +9619

      Вомбат > balam 48 минут назад

      Ничего удивительного. У них нет лимита на загар.

      3
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      Рейтинг: +25108

      Боцман59rus 51 минуту назад

      _здесь не повезло горнякам, опять придётся Реал на шесть очков опускать)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +4281

      TOMSON > Боцман59rus 51 минуту назад

      Какие там не повезло? Их поле убило.. По этой игре у них вообще без шансов было...

      1
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      ...
      Рейтинг: +9362

      Cleaner > TOMSON 3 минуты назад

      Шериф на ДРУГОМ поле играл???

      0
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      Рейтинг: +8773

      KOLBIS 1 час назад

      добился победы в первом же матче группового этапа Лиги чемпионов для всей Молдавии...судя по логике аффтора Спартак проиграл в первом же матче группового этапа Лиги чемпионов для всей России?)))....

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      Рейтинг: +3532

      _Marqella_ 1 час назад

      Шериф смотрелся не плохо...

      1
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      Рейтинг: +662

      monser08 1 час назад

      Надеюсь не последняя победа Шерифа в ЛЧ. Ну в любом случае молодцы!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +253

      Solist345345 1 час назад

      Шериф - чемпион!

      3
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      Рейтинг: +4281

      TOMSON 1 час назад

      Я так и не понял... Хоть один молдованин на поле вышел?

      0
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      ...
      Рейтинг: +12777

      Skull_Boy > TOMSON 1 час назад

      Нет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12777

      Skull_Boy 1 час назад

      Сборная Бразилии просрала солянке, вот вам и нет лимита и матч чистая копия Спартак-Легия, 2 момента 2 гола и один момент и один гол

      2
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      ...
      Рейтинг: +658

      mama1991 > Skull_Boy 1 час назад

      зато были генк с монако пройдены, бывает, все равно шахта в этой группе на 3м месте закончит

      0
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      Рейтинг: +977

      Frankfurt Am Main > mama1991 1 час назад

      не факт

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