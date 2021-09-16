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Шериф - Шахтер

15.09.2021, Среда, 19:45 мск Тирасполь, стадион Шериф Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 1 тур Шериф - Шахтер
Кубок Содружества 2009, группа C
1 тур
17 января, суббота 15:00 Шахтер 0:4 Шериф
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 6 5 0 1 14:3 +11 15
2. Интер 6 3 1 2 8:5 +3 10
3. Шериф 6 2 1 3 7:11 -4 7
4. Шахтер Дн 6 0 2 4 2:12 -10 2
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 16 сентября 2021, 14:07

    Шахтер огорчил, однако ...

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    Рейтинг: +12179

    BRO_football 15 сентября 2021, 21:34

    Капец, ну и составы. У Шерифа все молдаване в запасе сидят, а у Шахтёра практически все бразильцы.

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    Рейтинг: +7217

    Из Твери Леха > BRO_football 16 сентября 2021, 07:04

    молдавско-украинский футбол он такой))

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    Рейтинг: +935

    Rabinovi_ch 15 сентября 2021, 21:04

    О го гошечки ого

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    Рейтинг: +265

    releboy 15 сентября 2021, 20:30

    Да, молдавы еще покажут

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    Рейтинг: +935

    Rabinovi_ch 15 сентября 2021, 20:30

    Шериф в этом сезоне стреляет весьма прилично!

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