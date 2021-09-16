Шериф - Шахтер

Шахтер огорчил, однако ...
|1 тур
|17 января, суббота
|15:00
|Шахтер
|0:4
|Шериф
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Реал
|6
|5
|0
|1
|14:3
|+11
|15
|2.
|Интер
|6
|3
|1
|2
|8:5
|+3
|10
|3.
|Шериф
|6
|2
|1
|3
|7:11
|-4
|7
|4.
|Шахтер Дн
|6
|0
|2
|4
|2:12
|-10
|2
Шахтер огорчил, однако ...
Капец, ну и составы. У Шерифа все молдаване в запасе сидят, а у Шахтёра практически все бразильцы.
молдавско-украинский футбол он такой))
О го гошечки ого
Шериф в этом сезоне стреляет весьма прилично!