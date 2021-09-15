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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шериф - Шахтер
Шериф - Шахтер: обзор матча 15 сентября 2021
Шериф
15.09.2021, среда, 19:45
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
2 : 0
Завершен
Шахтер
16'
А. Траоре
62'
М. Янсане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шериф - Шахтер
Замена
С. Радельич
️️️️
Э. Аддо
85'
Замена
Б. Николов
️️️️
Ф. Кастаньеда
85'
Замена
Бруно
️️️️
Ж. Яхшибоев
67'
65'
Замена
А. Патрик
️️️️
М. Антонио
65'
Замена
М. Мудрик
️️️️
Фернандо
ГОЛ! 2:0!
М. Янсане
Пас отдал
Кристиано
62'
Замена
М. Янсане
️️️️
Д. Коловос
55'
46'
Замена
Марлос
️️️️
Тете
Желтая карточка
Г. Дуланто
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Траоре
Пас отдал
Кристиано
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
2
Данило Арболеда
ЦЗ
3
Эдмунд Аддо
ОП
22
Фернандо Костанца
ОП
22
Димитриос Коловос
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ЦП
31
Себастьен Тилль
ЦП
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
10
Педриньо
ЦП
8
Майкон
ЦП
11
Тете
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Шериф
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
27
Кестон Жульен
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
8
Бобан Николов
ЦП
7
Бруно
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
13
Максим Кожокару
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Алан Патрик
АП
19
Артем Бондаренко
АП
8
Георгий Судаков
АП
10
Марлос
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
3-2-3-2
33
Атанасиадис
90
Кристиано
2
Арболеда
55
Дуланто
3
Аддо
22
Костанца
22
Коловос
10
Яхшибоев
31
Тилль
14
Траоре
32
Кастаньеда
4-3-1-2
30
Пятов
17
Додо
4
Марлон
22
Матвиенко
31
Исмаили
8
Антонио
10
Педриньо
8
Майкон
11
Тете
2
Траоре
11
Фернандо
3
Аддо
6
Радельич
6
Радельич
3
Аддо
32
Кастаньеда
8
Николов
8
Николов
32
Кастаньеда
10
Яхшибоев
7
Бруно
7
Бруно
10
Яхшибоев
22
Коловос
95
Янсане
95
Янсане
22
Коловос
8
Антонио
10
Патрик
10
Патрик
8
Антонио
11
Фернандо
27
Мудрик
27
Мудрик
11
Фернандо
11
Тете
10
Марлос
10
Марлос
11
Тете
Остались в запасе
Шериф
Шахтер
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
27
Кестон Жульен
ЛЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
22
Ефим Конопля
ПЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
8
Георгий Судаков
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
27
Кестон Жульен
ЛЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦФ
Остались в запасе
22
Ефим Конопля
ПЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
8
Георгий Судаков
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Шериф - Шахтер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Шериф
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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Шериф
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