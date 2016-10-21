Вернидуб: «Заря» пропустила обидный гол от «Фейеноорда»

Наставник «Зари» Юрий Вернидуб уверен, что его команда заслужила ничейный результат в матче Лиги Европы с «Фейеноордом».

«Моментов не было много ни у голландцев, ни у нас. Обидный гол пропустили. Как по мне, игра могла завершиться вничью, если бы наш защитник не пошел в обыгрыш в своей штрафной. Но что есть, то есть. В трех матчах не выиграли, тяжело будет выйти из группы. Эта игра дорого нам стоила. Проиграли – значит, не заслужили пока большего.

Ошибка опытного Сивакова? Все ошибаются. Надо забыть и не повторять эти ошибки. Ему это будет урок на всю жизнь.

Поменяли Кулача, предпосылки были к атакам, но теряли мячи. Решил выпустить более опытного Любеновича. Вся атака сыграла не так уверенно. Ваня Петряк тоже не вписался. Может, испугался, но должен проявлять себя как игрок сборной. Надо брать на себя инициативу, а он боялся. У Караваева много брака. Харатин неплохо вошел. Потенциал есть. Надеюсь, проанализируем и в Одессе постараемся взять реванш», – рассказал Вернидуб в эфире телеканала «Футбол 2».

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Фейеноорд» – «Заря» закончился со счетом 1:0. На счету «Зари» одно очко, она занимает последнее место в группе А.