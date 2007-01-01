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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Вернидуб: «Шериф» хочет пробиться в плей-офф Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал об амбициях своей команды стать участником плей-офф Лиги чемпионов.

    • Тираспольцы стартовали в турнире с побед над «Шахтером» (2:0) и «Реалом» (2:1).
    • Затем «Шериф» проиграл оба матча «Интеру».
    • После 2 поражений команда опустилась на 3-е место в группе.

    «Сложная игра с сильным соперником [»Интером»]. Ребята играли достойно, забили мяч, но были ошибки.

    Идем дальше – впереди еще две игры. Хотим пробиться в следующий этап Лиги чемпионов», – сказал Вернидуб.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10827

      Cleaner 12 минут назад

      Все хотят.

      0
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      Рейтинг: +91

      rustrey 38 минут назад

      Ребята, я понимаю, желания, амбиции, но всё, сказка закончилась...

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