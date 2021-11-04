Вернидуб: «Шериф» хочет пробиться в плей-офф Лиги чемпионов»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал об амбициях своей команды стать участником плей-офф Лиги чемпионов.

Тираспольцы стартовали в турнире с побед над «Шахтером» (2:0) и «Реалом» (2:1).

Затем «Шериф» проиграл оба матча «Интеру».

После 2 поражений команда опустилась на 3-е место в группе.

«Сложная игра с сильным соперником [»Интером»]. Ребята играли достойно, забили мяч, но были ошибки.

Идем дальше – впереди еще две игры. Хотим пробиться в следующий этап Лиги чемпионов», – сказал Вернидуб.