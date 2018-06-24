Тренер «Зари»: «Не сомневаюсь, что Лунин сможет закрепиться в «Реале»

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб прокомментировал переход вратаря Андрея Лунина в «Реал».

Ранее сообщалось, что мадридский клуб заплатил за 19-летнего украинца 9 миллионов евро.

«У Андрея огромнейший потенциал и сильнейший внутренний стержень. Если судить по тому, как он работал в «Заре», то в перспективе ему по силам достичь многого. Единственное, ему, наверное, будет необходимо время. Но в то, что он со временем сможет закрепиться в «Реале», я не сомневаюсь. Для этого Андрею будет необходима игровая практика.

Уверен, «Реал», если будет отдавать его в аренду, то тоже исключительно в достаточно серьезный клуб. А значит, стоит надеяться, что у него будет хорошая игровая практика. Впрочем, сейчас в «Реале» новый тренер. Возможно, Андрей пройдет сборы с основным составом, получит шанс проявить себя и им сразу же сполна воспользуется», – цитирует Вернидуба Sport Arena.