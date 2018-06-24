Тренер «Зари»: «Не сомневаюсь, что Лунин сможет закрепиться в «Реале»

Антонио Адан когда-то тоже думал что сможет стать основным вратарем, а он был в основе Кастильи и молодежной сборной Испании, но что-то не срослось =) Кико Касилья тоже в эту корзину. Там еще есть сын Зидана (который скорее всего пойдет нах после ухода папы), но все же шансов у Лунина не особо то и много. Скорей всего пойдет по пути всех молодых вратарей Реала - сидение на банке, аренды, и трансфер в другой клуб в 30 лет.
Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб прокомментировал переход вратаря Андрея Лунина в «Реал».
Ранее сообщалось, что мадридский клуб заплатил за 19-летнего украинца 9 миллионов евро.
«У Андрея огромнейший потенциал и сильнейший внутренний стержень. Если судить по тому, как он работал в «Заре», то в перспективе ему по силам достичь многого. Единственное, ему, наверное, будет необходимо время. Но в то, что он со временем сможет закрепиться в «Реале», я не сомневаюсь. Для этого Андрею будет необходима игровая практика.
Уверен, «Реал», если будет отдавать его в аренду, то тоже исключительно в достаточно серьезный клуб. А значит, стоит надеяться, что у него будет хорошая игровая практика. Впрочем, сейчас в «Реале» новый тренер. Возможно, Андрей пройдет сборы с основным составом, получит шанс проявить себя и им сразу же сполна воспользуется», – цитирует Вернидуба Sport Arena.