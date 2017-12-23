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    • Вернидуб: «В Россию точно никогда не поеду, если в их с Украиной отношениях ничего не поменяется»

    Вернидуб: «В Россию точно никогда не поеду, если в их с Украиной отношениях ничего не поменяется»

    Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб заявил, что в сложившейся политической ситуации он абсолютно точно не поедет работать в Россию. Также специалист подчеркнул, что считает неправильным переход украинских футболистов в российские клубы.

    «В Россию точно никогда не поеду, даю 200 процентов. То есть я поеду, только если что-то поменяется в отношениях между странами. Если жизнь станет прежней, то да, а в этой ситуации нет. Что касается переходов украинских футболистов в российские клубы, то в душе я знаю, что это неправильно, но осуждать их не хочу.

    Мой сын точно туда не поедет. Перед «Габалой» у него уже было оттуда предложение, и условия были бы в два раза лучше, чем сейчас. Он у меня спросил, что делать. Я сказал, чтобы принимал решение сам. И сын мне: «Понял, принимаю решение, и ты, думаю, будешь рад. Я не еду». Я был уверен изначально, что он не поедет. Ну не мог мой сын уехать. Если я туда не поеду, то он точно не поедет. И к младшему это тоже относится», – сказал Вернидуб

    Источник: Matchday.ua

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    23.12.2017 14:48
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    Комментарии (48)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Каратель
    1514054505
    вот из за таких вот высказываний и срач идёт,живут по принципу "хай моя корова здохне,только б у соседа здохли две",с такими точно не по пути.да и по факту получается что он сам себя в говне утопил
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    ДяДь ПашА
    1514057163
    Ты кто вообще?кому ты тут нужен?))
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    Serjoga
    1514057573
    А тебя кто-нибудь звал?
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    hmelarj
    1514062354
    да бабла тебе зарядят немеряно и побежишь от счастья обосравшись. вы хохлы за копейку удавитесь. именно хохлы - нормальных мужиков с украины я уважаю.
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    77SAM
    1514100946
    так меняй эти отношения.
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    nemolod
    1514101300
    Тут своим тренерам негде работать,так что публичные заявления "клятвы верности" типа никогда не поеду в Россию никому не интересны-ВЫ ЗДЕСЬ ПРОСТО НЕ НУЖНЫ!
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    rubinovyi2
    1514120725
    А кто это?
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    _Marqella_
    1514150871
    Зашугали хохлов...бояться ехать в Россию...при чём бояться своих же...))
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    sidul1
    1515155843
    Заработал плюс,теперь в мусорный бак не засунут.
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    ologreds
    1694991680
    numo530072
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