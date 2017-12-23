Вернидуб: «В Россию точно никогда не поеду, если в их с Украиной отношениях ничего не поменяется»

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб заявил, что в сложившейся политической ситуации он абсолютно точно не поедет работать в Россию. Также специалист подчеркнул, что считает неправильным переход украинских футболистов в российские клубы.

«В Россию точно никогда не поеду, даю 200 процентов. То есть я поеду, только если что-то поменяется в отношениях между странами. Если жизнь станет прежней, то да, а в этой ситуации нет. Что касается переходов украинских футболистов в российские клубы, то в душе я знаю, что это неправильно, но осуждать их не хочу.

Мой сын точно туда не поедет. Перед «Габалой» у него уже было оттуда предложение, и условия были бы в два раза лучше, чем сейчас. Он у меня спросил, что делать. Я сказал, чтобы принимал решение сам. И сын мне: «Понял, принимаю решение, и ты, думаю, будешь рад. Я не еду». Я был уверен изначально, что он не поедет. Ну не мог мой сын уехать. Если я туда не поеду, то он точно не поедет. И к младшему это тоже относится», – сказал Вернидуб