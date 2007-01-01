Вернидуб: «Может ли гей играть в «Заре»? Если он будет вторым Роналду, то почему нет»

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб заявил, что негативно относится к людям в нетрадиционной сексуальной ориентацией, но при этом допустил, что такой футболист может появиться в его команде.

– В вашей команде могут играть футболисты-геи?

– Вообще не пойму эту тему.

– Могут или не могут? Приедет хороший футболист, а директор говорит: «Мы его не берем, потому что я не люблю геев». А вы говорите: «Он же классный футболист. Хочу, чтобы он играл в моей команде. У нас нет нападающего».

– Если я сейчас скажу, что нет, то нарушу права человека. Тот же гей – это тот же человек. Как бы к этому не относились и не любили. У них есть те же права, что и у нас с вами. И я не хочу их нарушать. Это прежде всего обидно будет.

На мой взгляд, геи – это те люди, которые немножко больные. Так случилось. Они же не рождаются геями, правильно? Я думаю, что не рождаются. Рождаются нормальными, а потом уже в какую-то среду попадают. Я, конечно, противник. Мне не нравится. Я нормальный настоящий мужик, и у нас команда, которая называется «Мужики». Как я могу относится к этому слову – гей? Никак.

– В вашей команде не будет такого игрока?

– Если я не буду знать, что он гей, то он будет. Если даже буду знать, что он гей, но он будет супер – второй Роналду, то, почему нет? Он такой же, как и я. Что-то поменяется? Думаю, нет.