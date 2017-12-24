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    Вернидуб – помощнику Фонсеки: «Я не пи***ас»

    Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о перепалке с тренерским штабом донецкого «Шахтера» во время матча 19 тура УПЛ. Украинец недоволен поведением второго тренера дончан.

    «Есть главный тренер Паулу Фонсека и есть главный тренер Вернидуб. Если я разговариваю с Фонсекой, то не надо его ассистенту влазить в эти разговоры, показывать, что мне закрыть, и говорить слово «п*****с». Я не п*****с, это, может, он п*****с, мне этих слов не надо говорить.

    Какое он имеет право? У меня что, Грицай стоит за спиной и говорит Фонсеке, что он п*****с? Нет. У меня ни один тренер не встает, потому что они знают, что потом все это закончится плохо. Я не оштрафую, но, может, пойдет в дубль работать», – сказал тренер луганчан в программе «Вацко. Live».

    Вернидуб с 1997 по 2000 годы выступал за санкт-петербургский «Зенит».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.12.2017 13:41
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    Комментарии (27)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Axe111
    1514117888
    Че то этого персонажа тут все больше. Видимо других новостей нет.Может что нибудь из чемпионата Афганистана сообщите, очень интересно
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    Татарин за ЦСКА
    1514118289
    Круто,а самое главное не правда
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    Benifacto
    1514119198
    строго пох че там в 404, вы уже все равно потерянные...
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    Робинзон
    1514121706
    красава всё чётко разложил .
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    yarik1_78
    1514121874
    Все вы там (в усраине) под хвост долбитесь!
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    dok66
    1514122209
    И чего это Верни ... дуб так пиарится последнее время. Никак ждет предложения от Саудовской Аравии !
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    Zenmaster
    1514124927
    Что за х..йня -- кому эти новости нужны ???
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    Benifacto
    1514136086
    Оправдывается виноватый))))) я не ***** он сам *****)))паахахахахахах
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    Freyd
    1514489556
    Что-то зачистили с нулевыми новостями про Вернидуба!!!:-))
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    ologreds
    1694991674
    numo530163
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