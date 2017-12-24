Вернидуб – помощнику Фонсеки: «Я не пи***ас»

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о перепалке с тренерским штабом донецкого «Шахтера» во время матча 19 тура УПЛ. Украинец недоволен поведением второго тренера дончан.

«Есть главный тренер Паулу Фонсека и есть главный тренер Вернидуб. Если я разговариваю с Фонсекой, то не надо его ассистенту влазить в эти разговоры, показывать, что мне закрыть, и говорить слово «п*****с». Я не п*****с, это, может, он п*****с, мне этих слов не надо говорить.

Какое он имеет право? У меня что, Грицай стоит за спиной и говорит Фонсеке, что он п*****с? Нет. У меня ни один тренер не встает, потому что они знают, что потом все это закончится плохо. Я не оштрафую, но, может, пойдет в дубль работать», – сказал тренер луганчан в программе «Вацко. Live».

Вернидуб с 1997 по 2000 годы выступал за санкт-петербургский «Зенит».