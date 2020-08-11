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    «Шахтер потерял супернападающего». Вернидуб – о переходе Лисаковича в «Локомотив»

    Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал переход Виталия Лисаковича в «Локомотив».

    «Я и клуб потеряли супернападающего. Как человек он очень классный парень. Пожелал ему удачи. Мне бы хотелось, чтобы Лисакович продолжал развиваться в «Локомотиве», двигался дальше», — сказал Вернидуб в эфире канала «Беларусь 5».

    • Московский клуб объявил о заключении с 22-летним белорусом контракта до 2024 года.
    • Форвард – воспитанник «Шахтера».
    • За основную команду провел 61 матч, забил 20 голов и сделал семь ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:18
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +65

      JuicyG 1 час назад

      Супер нападающий не перейдет в помойку типа Локо)))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1488

      VGreen > JuicyG 14 минут назад

      а почему Локо - помойка?

      0
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