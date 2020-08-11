«Шахтер потерял супернападающего». Вернидуб – о переходе Лисаковича в «Локомотив»

Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал переход Виталия Лисаковича в «Локомотив».

«Я и клуб потеряли супернападающего. Как человек он очень классный парень. Пожелал ему удачи. Мне бы хотелось, чтобы Лисакович продолжал развиваться в «Локомотиве», двигался дальше», — сказал Вернидуб в эфире канала «Беларусь 5».