«Шахтер потерял супернападающего». Вернидуб – о переходе Лисаковича в «Локомотив»

Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал переход Виталия Лисаковича в «Локомотив».
«Я и клуб потеряли супернападающего. Как человек он очень классный парень. Пожелал ему удачи. Мне бы хотелось, чтобы Лисакович продолжал развиваться в «Локомотиве», двигался дальше», — сказал Вернидуб в эфире канала «Беларусь 5».
- Московский клуб объявил о заключении с 22-летним белорусом контракта до 2024 года.
- Форвард – воспитанник «Шахтера».
- За основную команду провел 61 матч, забил 20 голов и сделал семь ассистов.
Источник: Sport24