«Нефтчи» выбирает между Гончаренко и Вернидубом (Azerisport)

Наблюдательный совет «Нефтчи» решил сменить главного тренера команды.
Контракт с Самиром Абасовым не стали продлевать и теперь выбирают ему замену.
У азербайджанского клуба есть две кандидатуры – Виктор Гончаренко и Юрий Вернидуб.
Окончательное решение о назначении нового тренера будет принято до 14 июня.
- Гончаренко с 2013 по 2022 год работал в России.
- Он возглавлял «Кубань», «Урал», «Уфу», ЦСКА и «Краснодар».
- Вернидуб в среду покинул «Шериф», расторгнув контракт по взаимному согласию.
Источник: Azerisport