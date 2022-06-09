«Нефтчи» выбирает между Гончаренко и Вернидубом (Azerisport)

Наблюдательный совет «Нефтчи» решил сменить главного тренера команды.

Контракт с Самиром Абасовым не стали продлевать и теперь выбирают ему замену.

У азербайджанского клуба есть две кандидатуры – Виктор Гончаренко и Юрий Вернидуб.

Окончательное решение о назначении нового тренера будет принято до 14 июня.