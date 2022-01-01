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«Нефтчи» выбирает между Гончаренко и Вернидубом (Azerisport)

Наблюдательный совет «Нефтчи» решил сменить главного тренера команды.

Контракт с Самиром Абасовым не стали продлевать и теперь выбирают ему замену.

У азербайджанского клуба есть две кандидатуры – Виктор Гончаренко и Юрий Вернидуб.

Окончательное решение о назначении нового тренера будет принято до 14 июня.

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Источник: Azerisport

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Сегодня, 07:58
Комментарии1
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    Рейтинг: +2791

    FRZZ 7 минут назад

    Юрий Вернидуб предпочтительней будет.

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