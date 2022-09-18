«Сел в другой поезд и уехал в Петербург». Гурцкая рассказал, в какой клуб должен был перейти Анюков вместо «Зенита»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, как в 2005 году организовывал трансфер защитника «Крыльев Советов» Александра Анюкова в «Динамо», но игрок выбрал «Зенит».

«Какой-то занюханный 2003 или 2004 год. Мы привозили в «Динамо» Дениса Колодина, Патрика Овие и Александра Анюкова в «Динамо». Уговорил Юрия Заварзина, чтобы он купил их троих.

Но Анюков на вокзале сел в другой поезд и уехал в Санкт-Петербург. Его уговорил «Зенит». Дали хорошие условия.

Я пошел к Заварзину за деньгами за Колодина и Овие. Он сказал: «Какие деньги? Я тебе только камеру в тюрьме Лефортово на солнечную сторону могу предложить. Нам только Анюков был нужен», – рассказал Гурцкая.