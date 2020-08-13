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  • Анюков начнет работать в тренерском штабе «Зенита» с понедельника. Он будет заниматься игрой в обороне

Анюков начнет работать в тренерском штабе «Зенита» с понедельника. Он будет заниматься игрой в обороне

13 августа 2020, 22:37
5

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о вхождении Александра Анюкова в тренерский штаб петербургской команды.

«Александр Анюков в понедельник присоединяется к тренерскому штабу Сергея Богдановича Семака в основной команде. Он, конечно же, будет заниматься игрой в обороне. Договоренность об этом возвращении была достигнута еще в начале прошлого сезона, когда он попросился перейти в «Крылья Советов» на позицию защитника.

Мы пошли навстречу Саше, нашему легендарному игроку, при переходе, не стали дожидаться того, как сложится его судьба в «Крыльях Советов», и принципиально договорились о том, что когда он захочет вернуться в «Зенит», он сможет это сделать. Что и произошло. Мы очень рады этому. Думаю, что у него очень хорошая тренерская перспектива», – сказал Медведев.

  • Анюков – воспитанник «Крыльев Советов».
  • За основную команду самарцев выступал с 2000 по 2005 год.
  • Затем ушел в «Зенит», где провел 14 лет карьеры и выиграл 13 трофеев.
  • В июле прошлого года вернулся в «Крылья», сыграл 18 матчей, результативными действиями не отличался.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Анюков Александр Медведев Александр
Комментарии (5)
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arrivalgist
1597348457
Удачи!
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житель СПб
1597355882
К Анюкову, естественно, большое уважение. Но беспокоит тот факт, что другие клубы активно подписывают новых игроков, а мы - только работников штаба.
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Холстомерия
1597387296
Рад за Анюка. В Зените был серьезнейший трудяга. Уверен, и на тренерском поприще себя он так же проявит
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позор судьям рпл
1597398799
сначала на колени перед дзюбихой пусть в станет хахахахахах
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позор судьям рпл
1597398830
видно этого мопса никуда не берут больше хахаххахах
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