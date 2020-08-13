Анюков начнет работать в тренерском штабе «Зенита» с понедельника. Он будет заниматься игрой в обороне

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о вхождении Александра Анюкова в тренерский штаб петербургской команды.

«Александр Анюков в понедельник присоединяется к тренерскому штабу Сергея Богдановича Семака в основной команде. Он, конечно же, будет заниматься игрой в обороне. Договоренность об этом возвращении была достигнута еще в начале прошлого сезона, когда он попросился перейти в «Крылья Советов» на позицию защитника.

Мы пошли навстречу Саше, нашему легендарному игроку, при переходе, не стали дожидаться того, как сложится его судьба в «Крыльях Советов», и принципиально договорились о том, что когда он захочет вернуться в «Зенит», он сможет это сделать. Что и произошло. Мы очень рады этому. Думаю, что у него очень хорошая тренерская перспектива», – сказал Медведев.