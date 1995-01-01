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    Анюков начнет работать в тренерском штабе «Зенита» с понедельника. Он будет заниматься игрой в обороне

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о вхождении Александра Анюкова в тренерский штаб петербургской команды.

    «Александр Анюков в понедельник присоединяется к тренерскому штабу Сергея Богдановича Семака в основной команде. Он, конечно же, будет заниматься игрой в обороне. Договоренность об этом возвращении была достигнута еще в начале прошлого сезона, когда он попросился перейти в «Крылья Советов» на позицию защитника.

    Мы пошли навстречу Саше, нашему легендарному игроку, при переходе, не стали дожидаться того, как сложится его судьба в «Крыльях Советов», и принципиально договорились о том, что когда он захочет вернуться в «Зенит», он сможет это сделать. Что и произошло. Мы очень рады этому. Думаю, что у него очень хорошая тренерская перспектива», – сказал Медведев.

    • Анюков – воспитанник «Крыльев Советов».
    • За основную команду самарцев выступал с 2000 по 2005 год.
    • Затем ушел в «Зенит», где провел 14 лет карьеры и выиграл 13 трофеев.
    • В июле прошлого года вернулся в «Крылья», сыграл 18 матчей, результативными действиями не отличался.

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    Источник: ТАСС

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