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  • Анюков двумя словами описал «Краснодар», отобравший у «Зенита» чемпионство

Анюков двумя словами описал «Краснодар», отобравший у «Зенита» чемпионство

Сегодня, 15:22
1

Тренер «Зенита» Александр Анюков отреагировал на потерю чемпионства.

«Что здесь говорить? Мы не заняли первое место, поэтому тут уже ничего не скажешь. Сейчас все что угодно можно вспоминать. Там не выиграли, здесь не выиграли. Результат неутешительный, продолжаем дальше работать. Самое главное сейчас – какая будет реакция в следующем сезоне.

«Краснодар» действительно стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном? «Краснодар» – хорошая команда, но это «Зенит» свое упустил», – сказал Анюков.

  • «Зенит» прервал 6-летнюю гегемонию в РПЛ.
  • Накануне клуб праздновал 100-летие.
  • Следующий сезон стартует в середине июля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Анюков Александр
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Комментарии (1)
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ZENIT-59
1748263502
Саша Анюков как всегда прав на 100%-Зенит сам свое упустил допустив массу грубых ошибок Печально то, что о праздновании столетия клуба говорили давно,выделили средства на покупку новых игроков а в итоге крупное фиаско! Семак во многих матчах принимал ошибочные решения, команда теряла очки, все думали как в сказке:"Догоним и перегоним" А вот и не догнали! Устроили праздник столетия! А краснодарцы показали класс- не думали о секундах свысока
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