Анюков – об Аршавине: «Для меня он всегда останется «Гномом», Шавой, а не Андреем Сергеевичем»

Бывший защитник «Зенита» Александр Анюков рассказал о своих отношениях с Андреем Аршавиным.

– Поговаривали, что годы спустя ваши пути с Аршавиным и Денисовым разошлись, и вы уже не такие близкие друзья.

– Мы сейчас точно так же общаемся. Понятно, что у каждого из нас на ту или иную тему есть свое мнение, но на наши отношения это не влияет. Тем более, что Андрея Сергеевича теперь часто вижу – на работе встречаемся (улыбается).

– Друг к другу на «вы» в клубе обращаетесь?

– Для меня никогда не было трудностью общаться с людьми. Тем более с Шавой. Понятно, какой у него сейчас статус (улыбается). Но мы очень многое вместе прошли: огонь, воду и медные трубы.

Для меня он всегда останется «Гномом», Шавой, а не Андреем Сергеевичем. Так что абсолютно нормально общаемся на «ты». По крайней мере, для меня это не проблема.

Но если официальная ситуация потребует сказать «Андрей Сергеевич», конечно, так и сделаю.

Анюков и Аршавин вместе выступали за «Зенит» с 2005 по 2008 год, а также с 2013 по 2015 год.

Сейчас Александр входит в тренерский штаб петербургской команды.

Андрей занимает пост заместителя гендиректора клуба по спортивному развитию.

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