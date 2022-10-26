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    Погребняк: «Согласен с Широковым, что Анюков был лучше Фернандеса»

    Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк сравнил экс-одноклубника Александра Анюкова с защитником ЦСКА Марио Фернандесом.

    «Согласен с Широковым, что в своe время Анюков был лучше Марио Фернандеса», — сказал Погребняк.

    • Анюков завершил карьеру в 2020 году.
    • Фернандес приостановил карьеру.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +701

      Fju-2 1 час назад

      Хоть позиция и одна, но сравнивать сложно. И у того и у другого есть качества, в которых один превосходит другого. Так например Фернандес лучше играет головой, а Анюков лучше говорит по-русски, если он говорит вообще)).
      Но вот то что в своё время Зенит продав Быстрова, смог купить Анюкова и Пошкуса за меньшие деньги - это удача.

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