Погребняк: «Согласен с Широковым, что Анюков был лучше Фернандеса»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк сравнил экс-одноклубника Александра Анюкова с защитником ЦСКА Марио Фернандесом.

«Согласен с Широковым, что в своe время Анюков был лучше Марио Фернандеса», — сказал Погребняк.