Погребняк: «Согласен с Широковым, что Анюков был лучше Фернандеса»

Хоть позиция и одна, но сравнивать сложно. И у того и у другого есть качества, в которых один превосходит другого. Так например Фернандес лучше играет головой, а Анюков лучше говорит по-русски, если он говорит вообще)).
Но вот то что в своё время Зенит продав Быстрова, смог купить Анюкова и Пошкуса за меньшие деньги - это удача.
Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк сравнил экс-одноклубника Александра Анюкова с защитником ЦСКА Марио Фернандесом.
«Согласен с Широковым, что в своe время Анюков был лучше Марио Фернандеса», — сказал Погребняк.
- Анюков завершил карьеру в 2020 году.
- Фернандес приостановил карьеру.