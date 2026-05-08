Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ

Тренер «Зенита» Александр Анюков назвал лучшего крайнего защитника среди действующих игроков РПЛ. По его мнению, это капитан петербуржцев Дуглас Сантос.

– Дуглас Сантос – эталон крайнего защитника в РПЛ сегодня?

– Да! Он мне манерой игры немного Кришито напоминает, поэтому соглашусь с вами.

– А с молодым Анюковым есть что-то общее?

– Общего у нас только то, что мы защитники, а так – разные. Главное, что оба приносим пользу «Зениту».