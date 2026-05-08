Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ

Тренер «Зенита» Александр Анюков назвал лучшего крайнего защитника среди действующих игроков РПЛ. По его мнению, это капитан петербуржцев Дуглас Сантос.
– Дуглас Сантос – эталон крайнего защитника в РПЛ сегодня?
– Да! Он мне манерой игры немного Кришито напоминает, поэтому соглашусь с вами.
– А с молодым Анюковым есть что-то общее?
– Общего у нас только то, что мы защитники, а так – разные. Главное, что оба приносим пользу «Зениту».
- Бразильский защитник выступает за Зенит с 2019 года.
- За это время Дуглас Сантос провел 238 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 9 голов и 35 ассистов.
- По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 8 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»