Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Широков объяснил, почему Малком и Клаудиньо не нужны сборной России

Широков объяснил, почему Малком и Клаудиньо не нужны сборной России

26 октября 2022, 13:58
3

Экс-капитан сборной России Роман Широков высказался о возможной натурализации бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

– Солидарен с мнением Андрея Аршавина. Единственный натурализованный, который хорошо играл за сборную – Марио Фернандес. Не супер играл, но играл.

– Он рвал на ЧМ-2018.

– Не согласен. Анюков в тысячу раз сильнее был в свое время. Почему про него никто не вспоминает? Марио Анюкову в подметки не годится, если уж на то пошло.

Из натурализованных был еще Гильерме, но он, по большому счету, твердым игроком основы никогда не был.

Надо поддерживать своих. Да, был прецедент в мини-футболе, но многих ли помнят из победного состава, когда было много бразильцев? Порадовались немного, а потом все забыли – помнят поколение Еременко, Верижникова и Белого. А из сборной 2008 года по футболу помнят всех.

Мы все время говорим о большой стране, но при этом натурализуем иностранцев. Для чего тогда готовим своих, если берем готовых футболистов со стороны? Если клуб натурализует Малкома и Клаудиньо, чтобы они не считались иностранцами в РПЛ, дай бог – это для клуба. Но в сборной они не нужны.

  • Малком – самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро).
  • Клаудиньо в России с прошлого года.
  • Натурализация Малкома и Клаудиньо высвободит для «Зенита» легионерские слоты.

Еще по теме:
Агент Малкома сказал, предлагали ли игроку вернуться в Россию 1
Малком подписал контракт с новым клубом 1
⚡️ Саудовский клуб избавился от Малкома, купленного у «Зенита» за 60 миллионов 26
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Малком Клаудиньо
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1666788395
Кому нужны эти суррогатные победы с натурализованными даже не знающими нашего языка? На мой взгляд это неприятное унижение.
Ответить
Мася_1989
1666791925
А почему на людей кидается он не объяснил случайно?
Ответить
saf05
1666797364
Никому они не нужны, набьют карманы баблом и домой наши деньги проедать. Зато Зенит чемпион, а у людей до сих пор газа в доме нет, да и дрова кончаются. Всю Россию распродали и сожгли. Зенит Российский клуб где Русских нет.
Ответить
Главные новости
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3!
20:16
2
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
6
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
ФотоБатраков – в старте «Галатасарая» на стамбульское дерби
19:12
5
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
7
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
17:49
6
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
3
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
4
Все новости
Все новости
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
19:48
8
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
19:36
1
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
19:00
3
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
18:43
5
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
7
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
3
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
2
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
4
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
16
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
6
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
4
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
9
Решение КДК по Дивееву
13:35
24
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
6
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+