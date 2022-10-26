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    Широков объяснил, почему Малком и Клаудиньо не нужны сборной России

    Экс-капитан сборной России Роман Широков высказался о возможной натурализации бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

    – Солидарен с мнением Андрея Аршавина. Единственный натурализованный, который хорошо играл за сборную – Марио Фернандес. Не супер играл, но играл.

    – Он рвал на ЧМ-2018.

    – Не согласен. Анюков в тысячу раз сильнее был в свое время. Почему про него никто не вспоминает? Мариу Анюкову в подметки не годится, если уж на то пошло.

    Из натурализованных был еще Гильерме, но он, по большому счету, твердым игроком основы никогда не был.

    Надо поддерживать своих. Да, был прецедент в мини-футболе, но многих ли помнят из победного состава, когда было много бразильцев? Порадовались немного, а потом все забыли – помнят поколение Еременко, Верижникова и Белого. А из сборной 2008 года по футболу помнят всех.

    Мы все время говорим о большой стране, но при этом натурализуем иностранцев. Для чего тогда готовим своих, если берем готовых футболистов со стороны? Если клуб натурализует Малкома и Клаудиньо, чтобы они не считались иностранцами в РПЛ, дай бог – это для клуба. Но в сборной они не нужны.

    • Малком – самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро).
    • Клаудиньо в России с прошлого года.
    • Натурализация Малкома и Клаудиньо высвободит для «Зенита» легионерские слоты.

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    Источник: «РБ Спорт»

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