Широков объяснил, почему Малком и Клаудиньо не нужны сборной России

Экс-капитан сборной России Роман Широков высказался о возможной натурализации бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

– Солидарен с мнением Андрея Аршавина. Единственный натурализованный, который хорошо играл за сборную – Марио Фернандес. Не супер играл, но играл.

– Он рвал на ЧМ-2018.

– Не согласен. Анюков в тысячу раз сильнее был в свое время. Почему про него никто не вспоминает? Марио Анюкову в подметки не годится, если уж на то пошло.

Из натурализованных был еще Гильерме, но он, по большому счету, твердым игроком основы никогда не был.

Надо поддерживать своих. Да, был прецедент в мини-футболе, но многих ли помнят из победного состава, когда было много бразильцев? Порадовались немного, а потом все забыли – помнят поколение Еременко, Верижникова и Белого. А из сборной 2008 года по футболу помнят всех.

Мы все время говорим о большой стране, но при этом натурализуем иностранцев. Для чего тогда готовим своих, если берем готовых футболистов со стороны? Если клуб натурализует Малкома и Клаудиньо, чтобы они не считались иностранцами в РПЛ, дай бог – это для клуба. Но в сборной они не нужны.