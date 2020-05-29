Хиддинк: «Думаю, у Анюкова получится сделать хорошую тренерскую карьеру»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал решение бывшего защитника национальной команды Александра Анюкова завершить карьеру.

«Анюков мне очень нравится и как игрок, и как человек. Приятно удивлeн, что Аню, как его всегда называл, решил стать тренером. Думаю, что у него получится сделать хорошую тренерскую карьеру. У него независимый ум. Когда он был игроком, уже имел хорошие тренерские идеи.

Саша никогда не боится выражать своe мнение, Он может довериться тренеру, а может сделать по своему. Анюков очень упрямый, по-хорошему. К тому же, в игре он всегда умел поддерживать баланс, был тактически обучен и в атаке, и обороне. Анюков может внести большой вклад в развитие игроков и сделать свои будущие команды эффективными. Буду с большим удовольствием следить за его карьерой», – сказал голландский специалист.