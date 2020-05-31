Журналист Алексеев: «Анюков закончил карьеру в Самаре, исполняя мечту умершего отца»

Бывший защитник сборной России Александр Анюков завершил карьеру в родной Самаре ради умершего отца. Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.
«Анюков уже входил в тренерский штаб «Зенита». После этого решил возобновить карьеру в родной Самаре. Он сделал этот шаг в память об отце. Он умер в 2019 году, и, исполняя его мечту, Анюков закончил карьеру в родном городе», – сказал инсайдер.
- За основную команду самарцев Анюков выступал с 2000 по 2005 год.
- Затем ушел в «Зенит», где провел 14 лет карьеры и выиграл 13 трофеев.
- В июле прошлого года вернулся в «Крылья», сыграл 18 матчей, результативными действиями не отличался.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.