Журналист Алексеев: «Анюков закончил карьеру в Самаре, исполняя мечту умершего отца»

Бывший защитник сборной России Александр Анюков завершил карьеру в родной Самаре ради умершего отца. Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

«Анюков уже входил в тренерский штаб «Зенита». После этого решил возобновить карьеру в родной Самаре. Он сделал этот шаг в память об отце. Он умер в 2019 году, и, исполняя его мечту, Анюков закончил карьеру в родном городе», – сказал инсайдер.