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    Журналист Алексеев: «Анюков закончил карьеру в Самаре, исполняя мечту умершего отца»

    Бывший защитник сборной России Александр Анюков завершил карьеру в родной Самаре ради умершего отца. Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

    «Анюков уже входил в тренерский штаб «Зенита». После этого решил возобновить карьеру в родной Самаре. Он сделал этот шаг в память об отце. Он умер в 2019 году, и, исполняя его мечту, Анюков закончил карьеру в родном городе», – сказал инсайдер.

    • За основную команду самарцев Анюков выступал с 2000 по 2005 год.
    • Затем ушел в «Зенит», где провел 14 лет карьеры и выиграл 13 трофеев.
    • В июле прошлого года вернулся в «Крылья», сыграл 18 матчей, результативными действиями не отличался.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

    Является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3148

      Давид59 2 часа назад

      Саша - легенда! Единственный, кто взял все 5 побед Зенита в чемпионате. Удачи!

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      Рейтинг: +5749

      paracetamol 2 часа назад

      Саше наш привет и большое уважение!

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