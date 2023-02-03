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    Радулов вспомнил, как они с Анюковым танцевали на машине Денисова в 2008 году под МакSим

    Российский хоккеист Александр Радулов рассказал, как танцевал на крыше машины с футболистами «Зенита».

    «Танцевал на крыше машины в Питере в 2008 году. Машина была Игоря Денисова, футболиста такого. Мы выиграли тогда [чемпионат мира] в Квебеке, а они [«Зенит»] победили в Кубке УЕФА. И мы танцевали на Площади Восстания. Там еще был Анюков.

    Под какую музыку? По-моему, МакSим, вот эта спартаковская песня. Но тогда она еще не была спартаковская. Эта песня ведь давно вышла, но я сразу раскусил, что она нормальная», — сказал Радулов в шоу «Скользкий Лед».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24124

      DOCTOR PENALTY 59 минут назад

      Теперь понятно почему Денисов до сих пор такой злющий. )))

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