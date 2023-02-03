Радулов вспомнил, как они с Анюковым танцевали на машине Денисова в 2008 году под МакSим

Российский хоккеист Александр Радулов рассказал, как танцевал на крыше машины с футболистами «Зенита».

«Танцевал на крыше машины в Питере в 2008 году. Машина была Игоря Денисова, футболиста такого. Мы выиграли тогда [чемпионат мира] в Квебеке, а они [«Зенит»] победили в Кубке УЕФА. И мы танцевали на Площади Восстания. Там еще был Анюков.

Под какую музыку? По-моему, МакSим, вот эта спартаковская песня. Но тогда она еще не была спартаковская. Эта песня ведь давно вышла, но я сразу раскусил, что она нормальная», — сказал Радулов в шоу «Скользкий Лед».

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