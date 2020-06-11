Семак: «Анюков отправился в отпуск. После ждем его в команде»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что защитник Александр Анюков после завершения карьеры вернется в петербургский клуб.

«Саша еще в прошлом году начинал с нами трудиться в качестве тренера, но затем решил сезон провести в Самаре в качестве футболиста. Теперь он завершил карьеру игрока и отправился в отпуск. После его окончания ждем Анюкова в команде», – сказал Семак.

Анюков выступал за «Зенит» с 2005 по 2019 год.

В его активе 417 матчей, 13 забитых голов и 30 ассистов.

В составе «Зенита» он выиграл 13 трофеев, в том числе пять чемпионских титулов.

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