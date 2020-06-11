Семак – о проведении кубкового матча «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге: «Все справедливо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил решение исполкома РФС назначить Санкт-Петербург местом проведения матча 1/2 финала Кубка России между его командой и «Спартаком».

«Все справедливо. Именно об этом наш клуб изначально и говорил.

Ну а перед командой стоит задача выйти в финал. Было бы вдвойне приятно завершить сезон сразу с двумя титулами. Но для этого надо всерьез поработать, чем мы все сейчас и занимаемся», – сказал Семак.

Из-за ошибки в регламенте не было прописано, какой клуб должен играть дома.

В связи с этим было принято решение применить правило, действующее до текущего сезона, – матч проходит на поле команды, которая до этого чаще играла в гостях.

Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен вердиктом, отметив, что «любые запросы продавливаются в пользу «Зенита».

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