Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Семак – о проведении кубкового матча «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге: «Все справедливо»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил решение исполкома РФС назначить Санкт-Петербург местом проведения матча 1/2 финала Кубка России между его командой и «Спартаком».

    «Все справедливо. Именно об этом наш клуб изначально и говорил.

    Ну а перед командой стоит задача выйти в финал. Было бы вдвойне приятно завершить сезон сразу с двумя титулами. Но для этого надо всерьез поработать, чем мы все сейчас и занимаемся», – сказал Семак.

    • Из-за ошибки в регламенте не было прописано, какой клуб должен играть дома.
    • В связи с этим было принято решение применить правило, действующее до текущего сезона, – матч проходит на поле команды, которая до этого чаще играла в гостях.
    • Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен вердиктом, отметив, что «любые запросы продавливаются в пользу «Зенита».

    Семак – о возвращении Кокорина в «Зенит»: «Моя позиция давно известна»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:28
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3315

      Hektor 84 16 минут назад

      Рано ты о двух титулах заговорил! Можешь и не с чем остаться!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1221

      Питерский князь 1 час назад

      Зенит, даешь 5:0!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +260

      NewLife > Питерский князь 57 минут назад

      Синит - давалка ?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +529

      Puddle 1 час назад

      Зе Луиса по началу пытались в бане отмыть. Думали, что он в грязи искупался. А оказалось- зулус!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +260

      NewLife > Puddle 58 минут назад

      Ты сначала свою шерсть от марганцовки отмой, а потом говори о других. Но я тебя, в принципе, хвалю - педикулез надо лечить и меньше трахаться с боратом и алармом, а то подцепишь что-нибудь по-серьезнее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      NewLife 1 час назад

      "Именно об этом наш клуб изначально и говорил". А за клуб говорит кто, Медведев, Газпром ?
      Сергей простой и честный мужик, и, видимо, поэтому, сам того не желая, выбалтывает синитовские тайны.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3638

      BarStep > NewLife 1 час назад

      Тайны?? Очнись парень и признай что всё справедливо здесь..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +260

      NewLife > BarStep 1 час назад

      Слово клуба, т.е. Газпрома - закон для Дюкова. Надо было решать жребием.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3638

      BarStep > NewLife 42 минуты назад

      Почему жребием? Это по какому принципу? То что решение приняли в соответствии предыдущего регламента - здесь хоть прослеживается логика.., ну а жребий, тут какая логика? Потому что хочется, а вдруг опять визуха, да?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +529

      Puddle 2 часа назад

      Семак – о расформировании «Спартака»: «Все справедливо»

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8966

      ufos73 2 часа назад

      Так же справедливо, как постоянное судейство Вилки бомжей. Вроде бы и не придерешься, но мы то знаем почему так сделали... ))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3638

      BarStep > ufos73 1 час назад

      А иже с ним ещё судейство мешкова с москалевым.., тож вроде как не придраться почти.. Вы (те которые МЫ), знаете почему так делается?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8966

      ufos73 > BarStep 34 минуты назад

      Москаля вроде после той одной! ошибки больше судить не давали... Или кто там судил с Сочи? А вилка каждый ваш матч обсирал и ни че...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2079

      "supermax" 2 часа назад

      да играйте вы хоть на луне б.л.я.т.ь....какая теперь разница, если решение уже принято

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3252

      Давид59 2 часа назад

      У красно-белых своё понятие справедливости. Для них было бы справедливо провести все матчи кубка дома

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76919
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru