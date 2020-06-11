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  • Семак – о проведении кубкового матча «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге: «Все справедливо»

Семак – о проведении кубкового матча «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге: «Все справедливо»

11 июня 2020, 10:28
39

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил решение исполкома РФС назначить Санкт-Петербург местом проведения матча 1/2 финала Кубка России между его командой и «Спартаком».

«Все справедливо. Именно об этом наш клуб изначально и говорил.

Ну а перед командой стоит задача выйти в финал. Было бы вдвойне приятно завершить сезон сразу с двумя титулами. Но для этого надо всерьез поработать, чем мы все сейчас и занимаемся», – сказал Семак.

  • Из-за ошибки в регламенте не было прописано, какой клуб должен играть дома.
  • В связи с этим было принято решение применить правило, действующее до текущего сезона, – матч проходит на поле команды, которая до этого чаще играла в гостях.
  • Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен вердиктом, отметив, что «любые запросы продавливаются в пользу «Зенита».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Зенит Спартак Семак Сергей
Комментарии (39)
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Давид59
1591861664
У красно-белых своё понятие справедливости. Для них было бы справедливо провести все матчи кубка дома
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"supermax"
1591862365
да играйте вы хоть на луне б.л.я.т.ь....какая теперь разница, если решение уже принято
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ufos73
1591862828
Так же справедливо, как постоянное судейство Вилки бомжей. Вроде бы и не придерешься, но мы то знаем почему так сделали... ))))))
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NewLife
1591864241
"Именно об этом наш клуб изначально и говорил". А за клуб говорит кто, Медведев, Газпром ? Сергей простой и честный мужик, и, видимо, поэтому, сам того не желая, выбалтывает синитовские тайны.
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Hektor 84
1591869300
Рано ты о двух титулах заговорил! Можешь и не с чем остаться!
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seth343
1591871841
У вас все схвачено, за все заплачено.))))))
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алдан2014
1591880329
Справедливо будет надрать бомжам задницу
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морозз
1591902947
Бомж говорит о какой то справедливости по отношению к бомжам, пипец!
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alll-1
1591939411
Расформировать зенит -вот это справедливо
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alll-1
1591939850
да чего же питерские д.о.л.б.о.ё.б.ы. по русски написано ,рфс ошибся ,а им все пох орут на каждом шагу ,что все справедливо
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