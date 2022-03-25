«Возьму того белобрысого». Тарханов рассказал, как вопреки общему мнению пригласил Анюкова в «Крылья Советов»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов рассказал, как нашел защитника Александра Анюкова. Впоследствии он стал игроком сборной России.

«Я много футболистов научил. Денис Ковба, Андрей Каряка, Александр Анюков, Антон Бобер. Пацанятами пришли.

На Анюкова никто не обращал внимания. Предложили в юношеской команде посмотреть трех человек неплохих. Я поехал, посмотрел. После игры тренеры подходят: «Кого-то из трех берете?». Я говорю: «Нет. Возьму того белобрысого». Это Анюков. Они говорят: «Он худенький, физически слабый, вообще никакой. Вы что?!». Я говорю: «Вам не нужен? Тогда я заберу». Забрал, и он стал каким футболистом», – рассказал Тарханов.

Анюков брал Кубок УЕФА, бронзу Евро-2008.

Игрок – уроженец Куйбышева, был в «Крыльях Советов» в 2000-2005 и 2019-2020 годах.

Сейчас Анюков входит в тренерский штаб «Зенита».

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