Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Россия. Премьер-лига, 1 тур