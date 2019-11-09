Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Крылья Советов
Спартак - Крылья Советов: обзор матча 09 ноября 2019
Спартак
09.11.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Крылья Советов
3'
Э. Понсе
83'
З. Бакаев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Крылья Советов
Замена
Г. Тил
️️️️
Н. Умяров
90'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
З. Бакаев
84'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
З. Бакаев
83'
81'
Красная карточка
М. Карпов
Желтая карточка
А. Крал
80'
Желтая карточка
З. Бакаев
76'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Д. Ларссон
76'
74'
Замена
Р. Гынсарь
️️️️
А. Соболев
71'
Красная карточка
С. Мияилович
63'
Замена
Д. Радонич
️️️️
В. Лысцов
46'
Замена
А. Терехов
️️️️
Д. Кабутов
ГОЛ! 1:0!
Э. Понсе
Пас отдал
З. Бакаев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
22
Срджан Мияилович
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
20
Гус Тил
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
9
Деян Радонич
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
4-2-1-1-2
98
Максименко
6
Айртон
2
Жиго
14
Джикия
95
Гапонов
33
Крал
18
Умяров
47
Зобнин
7
Бакаев
9
Понсе
17
Ларссон
3-3-1-1-1
1
Рыжиков
51
Карпов
90
Бурлак
50
Лысцов
22
Анюков
8
Гацкан
2
Полуяхтов
22
Мияилович
77
Зиньковский
7
Соболев
17
Ларссон
20
Шюррле
20
Шюррле
17
Ларссон
18
Умяров
20
Тил
20
Тил
18
Умяров
7
Бакаев
27
Мирзов
27
Мирзов
7
Бакаев
7
Соболев
10
Гынсарь
10
Гынсарь
7
Соболев
50
Лысцов
9
Радонич
9
Радонич
50
Лысцов
70
Кабутов
11
Терехов
11
Терехов
70
Кабутов
Остались в запасе
Спартак
Крылья Советов
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
7
Данила Смирнов
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
Остались в запасе
7
Данила Смирнов
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Спартак - Крылья Советов
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Спартак
Крылья Советов
Аршавин сделал заявление о чемпионской гонке в РПЛ
23:32
Экс-президент «Спартака» двумя словами описал упущенную победу над «Динамо Мх»
23:15
Только два легионера провели за «Спартак» больше матчей, чем Мартинс
22:39
Реакция Мостового на упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
21:17
2
Карседо подвел итоги первого круга для «Спартака»
20:33
1
Аршавин сделал заявление о чемпионской гонке в РПЛ
23:32
Экс-президент «Спартака» двумя словами описал упущенную победу над «Динамо Мх»
23:15
Только два легионера провели за «Спартак» больше матчей, чем Мартинс
22:39
Реакция Мостового на упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
21:17
2
Карседо подвел итоги первого круга для «Спартака»
20:33
1
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
Вчера, 10:34
5
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
Вчера, 00:14
8
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
20 ноября
5
Тренер «Крыльев» Булатов объяснил 0:3 от «Ростова»
20 ноября
Обзор матча «Ростов» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
20 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+