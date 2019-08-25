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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Спартак
Крылья Советов - Спартак: обзор матча 25 августа 2019
Крылья Советов
25.08.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Спартак
42'
А. Соболев
54'
Д. Ларссон
90+1'
Г. Тил
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Спартак
90'
+4
Желтая карточка
С. Бакаев
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Г. Тил
Пас отдал
З. Бакаев
89'
Желтая карточка
А. Гулиев
85'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Д. Ларссон
83'
Желтая карточка
Айртон
Желтая карточка
А. Анюков
81'
Желтая карточка
Д. Радонич
71'
68'
Замена
А. Гулиев
️️️️
Н. Умяров
Замена
Д. Радонич
️️️️
Р. Гынсарь
62'
60'
Замена
З. Бакаев
️️️️
Р. Мирзов
54'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ларссон
ГОЛ! 1:0!
А. Соболев
Пас отдал
М. Канунников
42'
33'
Желтая карточка
Д. Ларссон
29'
Желтая карточка
Р. Зобнин
25'
Желтая карточка
Г. Джикия
Желтая карточка
Р. Гынсарь
23'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
Д. Комбаров
15'
Травма
Д. Комбаров
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Пол Антон
ОП
22
Срджан Мияилович
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
20
Гус Тил
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
9
Деян Радонич
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Спартак
1
Артем Поплевченков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Джано
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
3-3-2-2
1
Рыжиков
70
Кабутов
51
Карпов
23
Чернов
23
Комбаров
5
Антон
22
Анюков
22
Мияилович
10
Гынсарь
7
Соболев
99
Канунников
3-1-2-2-2
98
Максименко
14
Джикия
2
Жиго
6
Айртон
18
Умяров
47
Зобнин
20
Шюррле
15
Рассказов
20
Тил
27
Мирзов
17
Ларссон
23
Комбаров
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
23
Комбаров
10
Гынсарь
9
Радонич
9
Радонич
10
Гынсарь
18
Умяров
99
Гулиев
99
Гулиев
18
Умяров
27
Мирзов
7
Бакаев
7
Бакаев
27
Мирзов
17
Ларссон
17
Бакаев
17
Бакаев
17
Ларссон
Остались в запасе
Крылья Советов
Спартак
7
Данила Смирнов
ЦП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
69
Егор Голенков
ЦФ
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Миодраг Божович
8
Михаил Игнатов
АП
1
Артем Поплевченков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
7
Джано
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
7
Данила Смирнов
ЦП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
69
Егор Голенков
ЦФ
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
11
Антон Терехов
ПВ
Остались в запасе
8
Михаил Игнатов
АП
1
Артем Поплевченков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
7
Джано
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Крылья Советов - Спартак
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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