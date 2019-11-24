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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Крылья Советов
ЦСКА - Крылья Советов: обзор матча 24 ноября 2019
ЦСКА
24.11.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
74'
Н. Влашич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Крылья Советов
90'
+2
Желтая карточка
А. Терехов
86'
Желтая карточка
Д. Радонич
84'
Замена
Е. Голенков
️️️️
А. Соболев
81'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Зиньковский
Замена
Я. Бийол
️️️️
К. Бистрович
81'
78'
Замена
А. Терехов
️️️️
Р. Гынсарь
ГОЛ! 1:0!
Н. Влашич
Пас отдал
К. Бистрович
74'
Замена
И. Ахметов
️️️️
К. Кучаев
68'
Желтая карточка
Х. Магнуссон
64'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
А. Сигурдссон
58'
56'
Желтая карточка
А. Гацкан
49'
Желтая карточка
А. Соболев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
9
Деян Радонич
ЦП
10
Раду Гынсарь
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
28
Лукас Сантос
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
32
Магнуссон
6
Фернандес
18
Кучаев
8
Бистрович
10
Сигурдссон
10
Влашич
10
Обляков
63
Чалов
4-2-2-1-1
1
Рыжиков
22
Анюков
23
Чернов
90
Бурлак
2
Полуяхтов
8
Гацкан
94
Тимофеев
10
Гынсарь
9
Радонич
77
Зиньковский
7
Соболев
8
Бистрович
15
Бийол
15
Бийол
8
Бистрович
10
Сигурдссон
66
Дзагоев
66
Дзагоев
10
Сигурдссон
18
Кучаев
97
Ахметов
97
Ахметов
18
Кучаев
77
Зиньковский
70
Кабутов
70
Кабутов
77
Зиньковский
7
Соболев
69
Голенков
69
Голенков
7
Соболев
10
Гынсарь
11
Терехов
11
Терехов
10
Гынсарь
Остались в запасе
ЦСКА
Крылья Советов
28
Лукас Сантос
ЦФ
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
28
Лукас Сантос
ЦФ
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Остались в запасе
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча ЦСКА - Крылья Советов
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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