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Крылья Советов - Локомотив
Крылья Советов - Локомотив: обзор матча 03 августа 2019
Крылья Советов
03.08.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
88'
А. Соболев
15'
Ф. Смолов
90+4'
Г. Крыховяк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Локомотив
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Г. Крыховяк
ГОЛ! 1:1!
А. Соболев
Пас отдал
А. Зиньковский
88'
Желтая карточка
Д. Радонич
86'
85'
Замена
М. Серкейра
️️️️
В. Чорлука
Желтая карточка
А. Гацкан
84'
84'
Травма
В. Чорлука
Замена
Д. Радонич
️️️️
С. Мияилович
79'
Замена
Р. Гынсарь
️️️️
А. Тимофеев
73'
Желтая карточка
М. Карпов
71'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
А. Анюков
66'
Желтая карточка
Н. Чернов
58'
Желтая карточка
А. Анюков
21'
17'
Желтая карточка
Д. Баринов
15'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
М. Рыбус
13'
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
22
Срджан Мияилович
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
9
Деян Радонич
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
26
Мурило Серкейра
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
3-4-1-2
1
Рыжиков
70
Кабутов
23
Чернов
51
Карпов
23
Комбаров
94
Тимофеев
8
Гацкан
22
Анюков
22
Мияилович
99
Канунников
7
Соболев
4-2-3-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хеведес
14
Чорлука
31
Рыбус
20
Крыховяк
6
Баринов
21
Миранчук
59
Миранчук
10
Жемалетдинов
90
Смолов
22
Анюков
77
Зиньковский
77
Зиньковский
22
Анюков
94
Тимофеев
10
Гынсарь
10
Гынсарь
94
Тимофеев
22
Мияилович
9
Радонич
9
Радонич
22
Мияилович
14
Чорлука
26
Серкейра
26
Серкейра
14
Чорлука
Остались в запасе
Крылья Советов
Локомотив
7
Данила Смирнов
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
5
Пол Антон
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Миодраг Божович
8
Роман Тугарев
ЛВ
89
Никита Дорофеев
АП
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
7
Данила Смирнов
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
5
Пол Антон
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
89
Никита Дорофеев
АП
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Крылья Советов - Локомотив
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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